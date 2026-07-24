Michael Olise sorprendió a todos en un partido amateur en Nueva York

La estrella del Bayern de Múnich y de la selección francesa, Michael Olise, llamó la atención de la comunidad futbolística con un gesto inesperado. De vacaciones tras la reciente Copa del Mundo, el talentoso extremo sorprendió a los aficionados jugando al fútbol con amateurs en las calles de Nueva York. Este evento demostró una vez más el amor sincero del jugador por el deporte. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el jugador de 24 años se unió a un partido organizado por la plataforma GoodRec en una de las canchas públicas de Nueva York. Lo más curioso es que la ex estrella del Crystal Palace no entró al campo con botas de fútbol, sino en calcetines y con pantalones anchos. A pesar de ello, demostró su habilidad técnica, utilizando sus movimientos tradicionales como recortar hacia el centro desde la banda derecha.

El mejor, incluso en calcetines

Tras el partido, Michael Olise se tomó fotos con todos los participantes y conversó con los fans. Los organizadores compartieron estos momentos en redes sociales diciendo: «Nos ganó incluso en calcetines. ¡Gracias por venir a nuestro partido en Nueva York!». Esta situación demostró lo cercanos que pueden ser los futbolistas profesionales con sus seguidores.

Este encuentro espontáneo fue la continuación lógica de una temporada muy exitosa para Olise. Estableció un nuevo récord para Les Bleus al dar siete asistencias durante la Copa del Mundo. Sus actuaciones a nivel internacional y de club están siendo muy elogiadas por los expertos.

Como recordatorio, Michael Olise disputó 52 partidos en todas las competiciones con el Bayern de Múnich la temporada pasada, marcando 22 goles y dando 31 asistencias. La directiva y los aficionados muniqueses esperan que el delantero mantenga este gran estado de forma para la nueva temporada.

Actualmente, el jugador continúa sus cortas vacaciones. Se espera que pronto regrese a la sede del Bayern para unirse a los entrenamientos de pretemporada. El gigante de la Bundesliga presta especial atención a la recuperación física de sus líderes que llegaron a las fases finales de la Copa del Mundo.