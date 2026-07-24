El Borussia Dortmund envió una oferta por Said El Mala: El acuerdo no se concretó

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El Borussia Dortmund envió una oferta por Said El Mala: El acuerdo no se concretó

El club alemán Borussia Dortmund presentó una oferta oficial por el traspaso del talentoso delantero del FC Köln, Said El Mala. Sin embargo, el primer intento de los de Dortmund terminó en fracaso. Según información de Sky Sport, la directiva del FC Köln considera que la suma ofrecida es significativamente inferior al valor de mercado de su jugador. Así lo informa Goal.com .

El Borussia Dortmund había ofrecido un total de 42 millones de euros por el jugador de 19 años. Este paquete incluía un pago garantizado de 26 millones de euros, 8 millones en bonos de fácil cumplimiento y otros 8 millones sujetos a condiciones más difíciles. Pero el FC Köln rechazó la oferta sin siquiera considerarla.

El acuerdo fallido con el Brentford

La postura firme del FC Köln no es casualidad. Anteriormente, el club inglés Brentford se había mostrado dispuesto a pagar 50 millones de euros (45 millones garantizados y 5 millones en bonos) por Said El Mala, y las partes habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, el traspaso se frustró a última hora debido a que la madre y asesora del jugador no dio su autorización final.

Actualmente, el FC Köln no quiere dejar salir a su estrella por menos de la cifra ofrecida por el Brentford. El Borussia Dortmund deberá aumentar considerablemente su oferta para ser competitivo en el mercado de fichajes. De lo contrario, los subcampeones de la Bundesliga podrían perder la oportunidad de fichar al joven talento.

El entrenador del FC Köln, René Wagner, destacó que los rumores sobre el traspaso no han afectado el ánimo de Said El Mala en los entrenamientos. Según el técnico, el jugador se comporta de manera profesional y se entrega al máximo en cada partido. "Se muestra cada día como un miembro pleno del equipo y no deja ver que su mente esté en otro lugar", afirma René Wagner.

No obstante, el director deportivo del club, Thomas Kessler, ha señalado que las puertas siguen abiertas a las negociaciones. Según él, si la suma ofrecida se acerca a las expectativas del club, la directiva podría sentarse a negociar. Por ahora, Said El Mala permanece en el FC Köln, pero es muy probable que la situación cambie antes del cierre del mercado.

Borussia DortmundFC KölnSaid El MalaFichajesBundesliga
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