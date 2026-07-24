Intel alcanza a TSMC en la carrera por los chips de 1,4 nm: producción para 2028

El gigante de la industria de semiconductores, Intel, ha confirmado oficialmente que la producción en masa de su proceso tecnológico más avanzado, el 14A (categoría de 1,4 nanómetros), comenzará en 2028, un año antes de lo previsto. Este paso es una parte fundamental de la estrategia de la empresa para recuperar su posición tecnológica, perdida en los últimos años, y ponerse a la altura de su principal competidor, la taiwanesa TSMC. Así lo informa Ixbt.com informa .

El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, anunció durante el informe de resultados del segundo trimestre que el proceso de transición a la nueva tecnología avanza más rápido de lo esperado. Según ixbt.com, la empresa tiene la intención de lanzar sus primeros procesadores de prueba basados en la tecnología 14A ya en la segunda mitad de 2027. Se espera que la decisión final sobre la expansión de la producción en masa se tome en el segundo trimestre de 2028.

"Me complace el creciente interés de los clientes en el proceso tecnológico Intel 14A. Estoy convencido de que el 14A se convertirá en una solución altamente competitiva en el mercado en cuanto a indicadores clave como rendimiento, eficiencia energética, densidad de componentes y costes", destacó Lip-Bu Tan. Según él, la nueva tecnología será atractiva no solo para los productos de Intel, sino también para clientes externos.

El éxito de la división Intel Foundry

La división Intel Foundry, encargada de la fabricación de chips bajo contrato, también muestra resultados positivos. Al cierre del segundo trimestre de este año, los procesos tecnológicos Intel 7, Intel 3 e Intel 18A han superado los planes de producción internos. Este éxito se explica por el aumento en el rendimiento de las obleas, la reducción de los tiempos de fabricación y la optimización de los procesos de producción.

Actualmente, la empresa se centra en la tecnología 18A, que servirá de base para la próxima generación de procesadores. Incluso se han iniciado las pruebas de la versión mejorada 18A-P. Sin embargo, Intel considera que la tecnología 14A es el próximo gran salto en la industria de los semiconductores.

Las ventajas de la tecnología del futuro

Según datos de la empresa, la nueva tecnología de 1,4 nm tiene mejores características de transistores en comparación con el 18A y una reducción significativa en el número de defectos. El kit de herramientas de desarrollo PDK 0.5 ya ha sido entregado a los socios, y se espera que en octubre se lance una versión PDK 0.9 con más funciones.

Intel está ampliando actualmente su biblioteca de bloques IP listos para el nuevo proceso tecnológico y continúa las negociaciones con clientes potenciales. Aunque aún no se han revelado los nombres de los clientes, la empresa señala que la demanda de la tecnología 14A está creciendo de forma constante, tanto por parte de divisiones internas como de diseñadores de chips externos.

Ante estas noticias, Intel busca consolidar su posición en el mercado global. Si la producción de chips de 1,4 nm se logra con éxito en 2028, esto podría marcar el inicio de una nueva era para la informática y los sistemas de AI. Para los usuarios, esto significa la llegada futura de portátiles y servidores mucho más potentes y eficientes.