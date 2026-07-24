Primera concentración de Maresca en el City: ¿quién se queda en la plantilla?

«Manchester City» ha comenzado su pretemporada con 23 jugadores bajo la dirección de su nuevo entrenador, Enzo Maresca. Mientras la mayoría de las estrellas aún no se han reincorporado, los jugadores cedidos y los talentos de la academia tienen una oportunidad única de ganarse la confianza del técnico.

En los primeros entrenamientos participan jugadores habituales de la temporada pasada como Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov y Phil Foden. La tarea principal de Maresca es ahora decidir a quién mantener, a quién ceder y de quién prescindir.

Las estrellas regresarán gradualmente

Jugadores como Rodri, Erling Haaland, Marc Guéhi, Elliot Anderson y Jérémy Doku aún no se han unido a los entrenamientos colectivos.

Por ello, los primeros días se centran en los jóvenes, los jugadores que regresan de cesión y aquellos con menos minutos la temporada pasada.

Para Maresca, es el momento de evaluar a cada candidato, y para los jugadores, la ocasión ideal para causar una buena impresión inicial.

Una oportunidad clave para Khusanov

Abdukodir Khusanov es uno de los miembros del primer equipo que ya entrena con Maresca.

El defensa central de 22 años completó su primera temporada íntegra con el Manchester City en 2025/2026, destacando por su seguridad defensiva. Contribuyó a los éxitos del club en la League Cup y la FA Cup.

La eliminación de Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial permitió a Khusanov regresar antes. Ahora busca asimilar las exigencias tácticas de Maresca para consolidarse en el once titular.

Especialmente ante la ausencia de Marc Guéhi y otros defensas, Khusanov puede asumir más responsabilidad en los entrenamientos.

Donnarumma, listo desde el primer día

En la portería, el foco está en Gianluigi Donnarumma.

Al no clasificarse Italia para el Mundial, el portero de 27 años pudo descansar todo el verano. Maresca ha recibido a su guardameta titular en excelente forma física desde el primer día.

El experimentado Marcus Bettinelli trabaja como suplente, junto a los jóvenes Oliver Whatmuff y Jack Wint.

Whatmuff, de 18 años, estuvo cedido en el Rochdale la pasada campaña, dejando su portería a cero en 18 de 39 partidos. Podría salir cedido de nuevo tras la gira asiática.

Habrá mucha competencia en defensa

Además de Khusanov, Vitor Reis lucha por un puesto. El brasileño de 20 años ganó experiencia enfrentándose a los mejores delanteros de La Liga durante su cesión en el Girona.

El futuro de Rico Lewis es incierto, con el interés de Nottingham Forest y Everton. Su polivalencia es útil, pero la continuidad será clave para su decisión.

Max Alleyne ha vuelto de cesión, mientras que Stephen Mfuni podría salir a un club de Championship tras recuperarse de su lesión.

Foden empieza de cero con Maresca

Phil Foden marcó 7 goles y dio 5 asistencias en 34 partidos de Premier League la temporada pasada, pero no fue convocado por Inglaterra para el Mundial.

Esta ausencia le ha permitido preparar la nueva temporada al completo.

Foden podría ser un pilar en el sistema ofensivo de Maresca, pero debe demostrar que sigue siendo uno de los mediapuntas más peligrosos de Europa.

Concentración decisiva para Nico González y Echeverri

Nico González jugó 11 partidos de Premier League en la segunda mitad de temporada, pero fue suplente habitual.

Sus agentes estudian ofertas, por lo que este stage es su última gran oportunidad para convencer a Maresca.

El futuro de Claudio Echeverri sigue abierto tras sus cesiones en el Bayer Leverkusen y Girona. El cuerpo técnico decidirá si se queda o vuelve a salir.

Savio también debe demostrar su valía ante el interés del Tottenham.

Gran oportunidad para los jóvenes de la academia

Varios talentos de la academia participan en la concentración.

Los hermanos Floyd y Tyron Samba, goleadores en la final de la FA Youth Cup, están en el punto de mira. A sus 17 años, tienen la oportunidad de impresionar a Maresca.

Xavier Parker es seguido por varios clubes, pero el City quiere mantener al mediocentro de 16 años como parte de su proyecto a largo plazo.

Divine Mukasa vuelve de una cesión en el Championship, y Ryan McAidoo es visto como uno de los extremos más prometedores.

Jérémy Monga, de 17 años y fichado por 10 millones de libras del Leicester, también está bajo la lupa tras batir el récord de precocidad goleadora de Jude Bellingham en el Championship.

El futuro de los delanteros, también abierto

Divine Mubama sumó 5 goles en más de 1600 minutos en el Championship la temporada pasada.

Maresca evaluará su nivel para el primer equipo antes de decidir si vuelve a salir cedido.

Mahamadou Sangaré marcó 15 goles en 30 partidos, pero se espera que el francés de 19 años salga cedido a la Ligue 1 o la Bundesliga.

Los 23 jugadores con Maresca

Porteros: Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Oliver Whatmuff, Jack Wint.

Defensas: Rico Lewis, Brooklyn Nfonkeu, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Stephen Mfuni.

Centrocampistas y extremos: Christian McFarlane, Nico González, Floyd Samba, Claudio Echeverri, Phil Foden, Tyron Samba, Xavier Parker, Divine Mukasa, Ryan McAidoo, Jérémy Monga, Savio.

Delanteros: Divine Mubama, Mahamadou Sangaré.

Se acercan las decisiones sobre la plantilla

El director deportivo Hugo Viana y Enzo Maresca trabajarán en la configuración del equipo durante el verano.

La competencia aumentará con el regreso de las estrellas. Para los presentes, el tiempo es limitado para convencer a Maresca antes de considerar una salida.

La mezcla entre jugadores como Khusanov, Donnarumma, Foden y los jóvenes talentos muestra cómo se perfila la nueva era en el City.

¿Crees que Abdukodir Khusanov puede consolidarse como titular con Maresca? Deja tu opinión en los comentarios.