Antes del inicio oficial de la Copa del Mundo, la selección nacional de Uzbekistán disputó su último partido amistoso serio. En un dramático encuentro en Nueva York contra la fuerte selección de Países Bajos, considerada una de las principales candidatas al trofeo mundialista, nuestros representantes perdieron 1-2. El experimentado Igor Sergeyev de los "Lobos Blancos" solo pudo responder una vez a los dos penaltis convertidos por el delantero estrella rival Cody Gakpo. Tras el partido, destacados expertos deportivos extranjeros comenzaron a analizar detenidamente las actuaciones de los equipos.

En particular, la famosa The World Inform publicó un artículo analítico exhaustivo sobre el rendimiento de la selección nacional de Uzbekistán después de este histórico partido. La publicación señaló que los pupilos de Fabio Cannavaro también probaron la amargura de la derrota en su segundo partido amistoso de junio; anteriormente, nuestros representantes también habían perdido contra la selección de Canadá. Según los expertos, si los jugadores de Ronald Koeman hubieran dado todo, el marcador podría haber sido mucho más abultado debido a la diferencia de clase y nivel en el campo. Los analistas extranjeros otorgaron calificaciones muy bajas en una escala de 10 puntos a varios de nuestros jugadores que fueron los principales culpables de la derrota y no rindieron al nivel esperado:

Jahongir O‘rozov — 3 puntos

Este partido se convirtió en una verdadera desgracia para el joven defensa. Desde el inicio del juego, Donyell Malen lo superó con facilidad, y más tarde O‘rozov cometió una falta dentro del área contra Xavi Simons, provocando el primer penalti. Jahongir no pudo contener a los rápidos y peligrosos atacantes rivales durante todo el partido.

Farrukh Sayfiyev — 3 puntos

También se observaron problemas graves en la defensa derecha de nuestra selección. La estrella neerlandesa Cody Gakpo actuó contra Sayfiyev sin ninguna dificultad, realizando centros peligrosos desde la banda con total libertad. Farrukh perdió los tres duelos individuales en el campo, y su único disparo ofensivo fue desviado por el centrocampista rival Frenkie de Jong.

Abduqodir Husanov — 3 puntos

Aunque Husanov, que jugaba en la defensa central, destacó por varias acciones positivas durante el partido, incluidas intercepciones y despejes de tiros rivales sobre la línea de gol, cometió un error grave al final del encuentro. Empujó a Jan Paul van Hecke durante una situación de córner, lo que provocó la señalización del segundo penalti decisivo contra nuestro equipo. Según las estadísticas, ganó solo uno de seis duelos.

Oston O‘runov y Abbosbek Fayzullaev — 3 puntos

La dupla ofensiva Oston O‘runov y Abbosbek Fayzullaev, en la que los aficionados depositaban grandes esperanzas, desapareció completamente del campo. No proporcionaron pases útiles al delantero Eldor Shomurodov ni crearon situaciones peligrosas por sí mismos. En una ocasión, nuestros dos jugadores no pudieron aprovechar una oportunidad favorable surgida tras un error de Virgil van Dijk. Nuestros representantes cometieron muchos errores de pase en el campo y perdieron el balón en regates.

Esta derrota amarga pero útil servirá sin duda como una buena lección para el cuerpo técnico de nuestra selección para trabajar en las deficiencias antes de los partidos oficiales de la Copa del Mundo. ¡Sigan siempre con nosotros en las páginas de Zamin los próximos pasos históricos de nuestra selección en la futura Copa del Mundo, los últimos cambios en la plantilla y las noticias más candentes de los campos estadounidenses!