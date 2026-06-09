Thierry Henry advierte al Arsenal sobre los fichajes de verano

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Thierry Henry advierte al Arsenal sobre los fichajes de verano

La leyenda del Arsenal, Thierry Henry, enfatizó que encontrar a los jugadores adecuados para fortalecer aún más al equipo que ganó la Premier League inglesa es una tarea difícil. Los "Gunners" justificaron la confianza de los aficionados al ganar el título después de un paréntesis de 22 años bajo Mikel Arteta, demostrando el éxito del proyecto a largo plazo. Según Goal.com informa .

Henry declaró que notó un cambio en la mentalidad del equipo desde el inicio de la temporada y estaba seguro de sus opciones de título esta vez. En su opinión, la plantilla ha desarrollado un espíritu luchador y la capacidad de rendir en momentos cruciales. Sin embargo, mantenerse en la cima puede ser más difícil que alcanzarla.

El exdelantero francés señaló que la ventana de fichajes de verano es un periodo decisivo para el club. Según sus palabras, no será fácil seleccionar ejecutantes que lleven al equipo a un nuevo nivel sin perturbar el ambiente interno. No se permiten errores, especialmente cuando todos los rivales buscan derrotar al campeón.

Henry citó a equipos como el Manchester City como ejemplo en política de fichajes. Advirtió que encontrar futbolistas que puedan adaptarse inmediatamente a la intensidad de la Premier League inglesa e influir rápidamente en el equipo será una prueba compleja para Mikel Arteta y la dirección del club.

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