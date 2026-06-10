El Real Madrid anuncia oficialmente la dimisión del entrenador jefe Alvaro Arbeloa

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El Real Madrid anuncia oficialmente la dimisión del entrenador jefe Alvaro Arbeloa

Se ha producido un cambio inesperado y grave en la cúspide del fútbol europeo, específicamente en el Real Madrid, gigante del fútbol español y mundial. El "Club Real" ha informado oficialmente al público de que el especialista local Alvaro Arbeloa ha dejado su cargo como entrenador jefe. Esta inesperada dimisión ha causado gran revuelo y acalorados debates entre los aficionados de La Liga y los insiders.

En relación con la marcha del entrenador, la directiva de los "Merengues" ha publicado una declaración especial de agradecimiento dedicada a su exjugador y mentor:

"El club Real Madrid expresa su profundo y sincero agradecimiento a Alvaro Arbeloa, quien siempre ha demostrado una lealtad infinita, una alta dedicación y un gran profesionalismo durante toda su carrera en nuestro equipo, desde sus primeros pasos en la cantera hasta la actualidad. Es un verdadero símbolo de los valores centenarios y honorables de nuestro club. La directiva del club y su ejército de millones de aficionados desean a él y a toda su familia solo lo mejor y los más hermosos deseos en esta nueva página y etapa de sus vidas", señala el comunicado oficial del gigante madrileño.

Cabe destacar que Alvaro Arbeloa había estado desempeñando el cargo de máxima responsabilidad de entrenador jefe del Real Madrid desde el 13 de enero de este año. Bajo su dirección, corta pero intensa, el equipo madridista disputó un total de 28 partidos en todas las competiciones oficiales. En 18 de estos encuentros, el "Club Real" logró hermosas victorias sobre sus rivales, mientras que dos partidos terminaron en empate. Hay que admitir que el equipo también sufrió 8 dolorosas derrotas bajo el mando de Arbeloa. Parece que estas derrotas y la falta de estabilidad impulsaron a la directiva del club a tomar una decisión firme.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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