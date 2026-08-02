El Barcelona está abierto al traspaso de Ferran Torres

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El Barcelona está abierto al traspaso de Ferran Torres

El futuro del delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, se está convirtiendo en uno de los temas más candentes del mercado de fichajes estival. Según la información difundida por el diario Marca, los azulgranas han comunicado que están dispuestos a negociar su traspaso si el jugador expresa abiertamente su deseo de marchar. Sin embargo, la directiva del club insiste firmemente en que el delantero español no será malvendido. Así lo informa .

En la actualidad, el Barcelona se encuentra a la espera de la decisión del futbolista. Tras marcharse de vacaciones cortas después de una temporada dura, Torres aún no ha comunicado con precisión a la directiva del club sus planes para la próxima temporada. La cúpula directiva está dispuesta a ofrecerle una renovación de contrato, pero ha decidido no cerrarle la puerta si el jugador exige su salida y llega una propuesta económica adecuada.

El firme interés de los parisinos

El Paris Saint-Germain se sitúa claramente como el principal pretendiente que desea incorporar a Ferran Torres a sus filas. Aunque los parisinos aún no han presentado una oferta oficial, se están preparando para iniciar negociaciones serias por su traspaso. La directiva del Barcelona es consciente de que el PSG tiene la capacidad de ofrecer un salario económicamente mucho más elevado.

A pesar de ello, el club catalán no tiene la intención de embarcarse en una lucha financiera excesiva para retener al jugador. Si el club francés presenta una propuesta sustancial acorde con el valor de mercado del futbolista, ambas partes podrían llegar a un acuerdo. El contrato actual de Torres se extiende hasta junio de 2027, y su precio es de gran importancia para el club.

Su papel en los planes de Hansi Flick

El técnico Hansi Flick deposita grandes esperanzas en Ferran Torres dentro de su proyecto deportivo y lo considera uno de los futbolistas clave del equipo. En particular, debido a que el Barcelona no pudo fichar a Julián Álvarez este verano, Torres adquiere una relevancia aún mayor en la posición de delantero centro.

Durante la pasada temporada, el delantero disputó 49 partidos, anotó 21 goles y repartió 3 asistencias. Asimismo, logró resultados importantes con la selección española, demostrando que es capaz de rendir a un nivel muy alto. Por su parte, el jugador recalcó que, a pesar de las dificultades, seguirá trabajando y mirando siempre hacia adelante con confianza.

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