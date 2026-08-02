Por qué las aplicaciones de la App Store vuelven a ser populares en la era de la inteligencia artificial

A pesar de los debates sobre que las aplicaciones ya no serán necesarias en el futuro gracias a que los agentes de IA facilitan el uso de servicios en línea, el mercado de aplicaciones móviles no ha perdido su relevancia. Por el contrario, recientemente se ha observado un fuerte aumento en el número de proyectos independientes interesantes, creativos e innovadores en la App Store y Google Play. Según ixbt.com, la simplificación de los procesos de desarrollo de software ha sentado las bases para la entrada de muchas nuevas aplicaciones en el mercado. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El rápido desarrollo de las tecnologías de IA acelera el proceso de programación y permite incluso a los usuarios inexpertos encontrar su lugar en el ecosistema de aplicaciones. En el primer trimestre de este año, se registró que el lanzamiento de nuevas aplicaciones en todo el mundo aumentó un 60 % en comparación con el mismo período del año pasado. En particular, esta cifra fue aún mayor en la tienda iOS de Apple, alcanzando el 80 %.

¿Qué está causando el auge de las nuevas aplicaciones?

Junto con la expansión del mercado, existen preocupaciones de que la App Store pueda inundarse de aplicaciones de baja calidad o puramente publicitarias. Sin embargo, todavía hay muchas aplicaciones interesantes que merecen la atención de los consumidores. Aunque la mayoría de ellas utiliza capacidades de IA en un segundo plano, no se promocionan abiertamente como «basadas en IA».

Una de estas nuevas aplicaciones notables se llama Albo. Anteriormente conocida como Sortd, esta aplicación puede ser un verdadero hallazgo para los usuarios que tienen el hábito de guardar contenido de las redes sociales pero que luego lo olvidan. La idea principal de la aplicación es permitir a los usuarios redirigir enlaces de videos de TikTok, Instagram Reels o YouTube a la aplicación.

¿Cómo funciona la aplicación Albo?

La aplicación Albo lee automáticamente toda la información del enlace, la clasifica y la guarda para el usuario. Lo más importante es que, incluso si el autor del contenido original elimina el video más adelante, la publicación y todas sus notas asociadas permanecen guardadas dentro de la propia aplicación. La aplicación funciona con éxito no solo con redes sociales, sino también con varios navegadores web y capturas de pantalla.

Este producto fue creado por The Feel Good Project, un estudio con sede en Londres especializado en tecnologías que inspiran a los usuarios en lugar de cansarlos pasando tiempo innecesario en la red. La aplicación se puede utilizar de forma gratuita para las funciones básicas, mientras que las funciones adicionales se ofrecen mediante suscripción.