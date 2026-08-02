Casio G-Shock G-Steel: carcasa ligera y gran autonomía

La famosa marca japonesa Casio ha ampliado su legendaria línea de relojes con nuevos modelos. Según ixbt.com, la compañía ha presentado oficialmente los Casio G-Shock G-Steel GST-B1000-1A y GST-B1000-2A, que sirven como una alternativa digna a las versiones pesadas con carcasa totalmente metálica lanzadas anteriormente. Se espera que estos relojes salgan a la venta primero en el mercado interno de Japón y posteriormente se distribuyan a los mercados globales, informa Ixbt.com. informa .

Los nuevos modelos son notablemente más ligeros y accesibles para los usuarios en comparación con los representantes anteriores de la serie. El fabricante ha utilizado una correa especial de resina biopolímera de alta calidad en lugar de la costosa pulsera de acero. Como resultado, el peso total del reloj se ha reducido casi a la mitad, pasando de 118 g a 58 g. A pesar de esto, las dimensiones de la carcasa se mantienen en 46,9 × 44,2 × 11,6 mm.

Diseño y características de protección

La durabilidad típica de la serie G-Shock vuelve a ser el foco principal en esta ocasión. El dispositivo combina una carcasa de polímero reforzado con fibra de carbono, un embellecedor metálico resistente y el sistema de protección Carbon Core Guard exclusivo de la marca japonesa. El diseño de la esfera está inspirado en el estilo del legendario modelo G-Shock DW-5000C, muy familiar para los fans de la marca. En particular, la versión GST-B1000-2A está equipada con una esfera metálica de color azul oscuro, lo que le da al dispositivo un aspecto más serio.

En cuanto a las capacidades técnicas, este nuevo gadget no se queda atrás respecto a sus hermanos mayores. Los relojes están equipados con el sistema Tough Solar que funciona con energía solar y un módulo Bluetooth moderno. Los usuarios pueden sincronizar la hora automáticamente, cambiar varias configuraciones e incluso utilizar la función de búsqueda de teléfono perdido instalando la aplicación especial Casio Watches en su smartphone.

Durabilidad y autonomía

Para el uso diario, la resistencia al agua de 20 ATM es de gran importancia para los entusiastas del submarinismo. Esto permite utilizar el reloj sin preocupaciones incluso al bucear profundamente con equipo autónomo. Su conjunto funcional también incluye un cronómetro, un temporizador de cuenta regresiva, alarma diaria, calendario automático, revestimiento luminiscente Neobrite y un sistema de iluminación LED brillante llamado Super Illuminator.

Cabe destacar que el dispositivo elimina la preocupación de recargar la batería constantemente. Según la compañía, estos relojes pueden funcionar de forma continua con una sola carga hasta 5 meses en modo de uso normal y hasta 18 meses en modo de ahorro de energía. En Japón, el precio de estos nuevos dispositivos es de 60 500 yenes (aproximadamente 385 USD).