Las olas de despidos se intensifican en la industria IT mundial

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Las olas de despidos se intensifican en la industria IT mundial

Desde principios de año, el sector tecnológico mundial ha perdido a más de 124 000 empleados. Según los datos de Layoffs.fyi, esta cifra ya ha superado el resultado final del año pasado, ya que en 2025 las empresas IT recortaron alrededor de 122 000 puestos de trabajo. Así lo informa Ixbt.com que lo comunica.

Los expertos señalan que esta situación demuestra que se están produciendo cambios estructurales graves en el mercado tecnológico mundial. En particular, los mayores recortes corresponden a Oracle, Amazon y Dell, cada una de las cuales ha anunciado el despido de miles de empleados.

Gran transformación tecnológica y el factor de la inteligencia artificial

Esta nueva ola de despidos coincidió con un flujo de inversiones sin precedentes en la dirección de la inteligencia artificial. Los gigantes tecnológicos destinan enormes sumas de dinero a la construcción de centros de datos, la adquisición de potentes equipos para la IA y la integración de la inteligencia artificial en sus productos.

En concreto, Oracle planea destinar alrededor de 90 mil millones de dólares al desarrollo de la IA en el próximo año fiscal. Amazon, por su parte, sigue realizando inversiones de decenas y cientos de miles de millones de dólares para desarrollar la infraestructura correspondiente.

Causas de los recortes y perspectivas del mercado laboral

Sin embargo, las propias empresas no vinculan los despidos únicamente con el progreso de la inteligencia artificial. Entre las principales causas también se mencionan las contrataciones excesivas durante la pandemia de COVID-19 y la necesidad de una optimización continua de la estructura organizativa.

Según un estudio de PricewaterhouseCoopers, a largo plazo la inteligencia artificial, además de desplazar a los empleados, también puede crear nuevos puestos de trabajo. Las empresas que implementan activamente la inteligencia artificial siguen contratando personal más rápido que aquellas que realizan el proceso con lentitud.

Un claro ejemplo de esto es la ciudad de San Francisco, el centro mundial de la industria de la inteligencia artificial. A pesar de los grandes recortes en el sector tecnológico, la tasa de desempleo en la ciudad se redujo al 3,7 % debido a la continua contratación de empleados por parte de empresas como OpenAI y Anthropic.

Inteligencia ArtificialIndustria ITEmpleoTecnologíasEconomía
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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