Mohamed Salah podría continuar su carrera en LaLiga

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Mohamed Salah podría continuar su carrera en LaLiga

Tras poner fin a una gloriosa etapa de nueve años en el Liverpool, el futuro del delantero egipcio Mohamed Salah genera una gran expectación en el mundo del deporte. Convertido en agente libre en este mercado de fichajes de verano, la batalla por la estrella está que arde y su próximo destino acapara todas las miradas, según Goal.com informa .

Medios como Fichajes señalan que el Atlético de Madrid español ha iniciado movimientos activos para fichar al experimentado delantero. Los madrileños tienen como objetivo aprovechar la oportunidad de hacerse con el jugador totalmente gratis y sin coste de traspaso, lo que les otorga una gran ventaja económica.

Los primeros pasos de los madrileños

Según fuentes españolas, la directiva del Atlético ya ha mantenido los primeros contactos y conoce de cerca las pretensiones económicas del jugador. El club valora ofrecerle un contrato de dos años a Salah, el cual podría incluir una cláusula de extensión por una temporada más en función de su rendimiento sobre el césped.

No obstante, el principal escollo en las negociaciones radica en las elevadas exigencias salariales del futbolista. La directiva rojiblanca trabaja en una solución específica para ajustar dichas condiciones al presupuesto de la entidad.

Competencia y elección del jugador

El Atlético no es el único equipo interesado en Salah. Los servicios del jugador también están en el punto de mira de clubes de la liga turca y de la Saudi Pro League de Arabia Saudí. En concreto, el Al-Ittihad se perfila como uno de los principales pretendientes para hacerse con los goles del punta egipcio.

Aunque el Atlético de Madrid no puede igualar por completo las descomunales propuestas económicas de los clubes saudíes, el encanto de la opción española y la seriedad del proyecto deportivo podrían empujar a Mohamed Salah a meditar seriamente esta oferta. Su próximo paso hacia una nueva aventura se conocerá en los próximos días.

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