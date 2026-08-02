El Inter Miami intensifica el fichaje de Kevin De Bruyne

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El Inter Miami intensifica el fichaje de Kevin De Bruyne

El club estadounidense Inter Miami ha intensificado notablemente sus gestiones para fichar al experimentado centrocampista Kevin De Bruyne. Continuando con su política de incorporar estrellas del fútbol mundial, la directiva del club de Florida quiere convencer al jugador belga de mudarse a Norteamérica el próximo verano. Así lo informa Goal.com en su portal.

Según Mundo Deportivo, el equipo de Miami ha reactivado su interés por el mediapunta de 35 años. Se señala que el propio futbolista ve ahora con muchísimos mejores ojos la opción de dar el salto a la MLS en comparación con el pasado.

Dificultades en Italia y un nuevo reto

De acuerdo con Nicolò Schira, ya en junio de 2025 Kevin De Bruyne había despertado el interés del Inter Miami y del San Diego, llegando a mantener conversaciones con ellos. Fuentes públicas indican que tras su salida del Manchester City el jugador puso rumbo a Italia, pero su etapa en la Serie A no salió como esperaba.

Los desacuerdos tácticos con el cuerpo técnico en Italia supusieron un duro obstáculo para el veterano centrocampista. En particular, descontento con el estilo excesivamente defensivo del equipo, el futbolista admitió abiertamente en entrevistas que dicha situación no encajaba con su filosofía de juego.

La ventaja de Miami y las perspectivas del traspaso

Según el reglamento de la MLS, el Inter Miami posee los derechos de descubrimiento («discovery rights») sobre Kevin De Bruyne en la liga. Esto le otorga al club la prioridad para negociar por delante de otros competidores en caso de que el jugador decida recalar en Norteamérica.

Aun así, el contrato vigente del jugador en Italia y sus elevadas pretensiones económicas siguen siendo los principales escollos de la operación. Si ambas partes alcanzan un acuerdo, otra estrella de talla mundial podría unirse al plantel liderado por Lionel Messi.

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