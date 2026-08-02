El PSG ofrece 33 millones de euros al Parma por Zion Suzuki

El mercado de fichajes de porteros en el fútbol europeo vive un momento intenso y el club parisino ha dado un paso al frente. El Paris Saint-Germain ha incrementado notablemente su actividad en el mercado con el objetivo de construir una base sólida para el futuro y atraer futbolistas capaces de rendir de inmediato. Como continuación lógica de esta estrategia, los parisinos se han adelantado a la Juventus, su principal rival en la carrera por fichar al guardameta del Parma Zion Suzuki. Así lo informa Goal.com informa .

Según el medio Football-Italia y el conocido insider Fabrizio Romano, el gigante francés ha enviado oficialmente una oferta de 33 millones de euros al Parma por el prometedor guardameta nacido en 2002. Este movimiento cobra especial relevancia debido a que el técnico Luis Enrique busca un portero de garantías que pueda competir con Matvey Safonov. Al mismo tiempo, se espera que otro guardameta que no cuenta con la total confianza del cuerpo técnico sea puesto en el mercado de fichajes.

Nuevas opciones para la Juventus

Mientras el Paris Saint-Germain está cerca de cerrar el traspaso del portero japonés, el club turinés se ve obligado a centrar su atención en otros candidatos. Las opciones de Emiliano Martínez, que era el objetivo principal, y de Mile Svilar, con contrato en la Roma, siguen siendo complejas por el momento. Por ello, el meta del Tottenham Guglielmo Vicario se perfila como la opción más realista para satisfacer las exigencias de Luciano Spalletti.

Según las fuentes, Guglielmo Vicario podría recalar en el club turinés en calidad de cedido con opción de compra. Sin embargo, esta no es la única vía que baraja la Juventus. La directiva planea estudiar detenidamente otras alternativas para reforzar la plantilla en lo que queda de mercado.