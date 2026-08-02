El Ajax ficha al portero del Barcelona y a una joven promesa

El club neerlandés del Ajax mantiene negociaciones activas con el FC Barcelona en los últimos días del mercado de fichajes. Según la información difundida por el diario Marca, el club de Ámsterdam está cerca de cerrar el fichaje del experimentado guardameta Marc-André ter Stegen, al tiempo que muestra interés por el canterano de La Masia Jofre Torrents para incorporarlo a sus filas. Así lo informa Goal.com.

Actualmente, la directiva del Ajax gestiona dos operaciones paralelas con el Barcelona. Si bien el acuerdo para trasladar al guardameta alemán a Ámsterdam se encuentra en su fase final, los gigantes de la Eredivisie también han iniciado conversaciones oficiales para la cesión del joven lateral izquierdo Torrents.

Los obstáculos en el traspaso de Ter Stegen han sido superados

El fichaje de Marc-André ter Stegen se había prolongado durante varias semanas debido a complejas normas fiscales y jurídicas entre España y los Países Bajos. Sin embargo, una vez resueltos los retrasos impositivos, el exjugador del Borussia Mönchengladbach recibió permiso para abandonar la concentración del Barcelona.

En un momento en el que ya no entraba en los planes de futuro de Hansi Flick en el club catalán, con Joan García consolidado como portero titular y Wojciech Szczęsny como recambio experimentado, Ter Stegen decidió cambiar de aires para sumar minutos de juego. Pese a ello, el Barcelona sigue asumiendo una parte significativa de los costes financieros del guardameta.

Un talento de La Masia rumbo a Ámsterdam

El interés por Torrents surgió durante las prolongadas discusiones sobre Ter Stegen. El cuerpo técnico del Ajax desea contar con este defensor polivalente en su plantilla. El club neerlandés estudia una cesión con opción de compra, concretamente la posibilidad de adquirir el 50% de los derechos del jugador al término del préstamo.

Jofre Torrents forma parte de la cantera del Barcelona desde 2017 y está considerado uno de los graduados más prometedores de la academia de La Masia. Tras su debut con el primer equipo, destacó que era el mayor sueño de su vida.

El defensor natural de Selva del Camp ha disputado un total de cuatro partidos entre LaLiga y la Copa del Rey. A pesar de ello, la directiva del club considera que una cesión es la solución más idónea para que el futbolista continúe su progresión y acumule experiencia.

Habiendo sido uno de los 17 jóvenes seleccionados para la pretemporada en Inglaterra, Torrents ya logró dejar una grata impresión en el cuerpo técnico. Su llegada al Ajax podría marcar una nueva etapa en su carrera.