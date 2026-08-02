Cosmic Aerospace anuncia un avión eléctrico de cuatro plazas

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Cosmic Aerospace anuncia un avión eléctrico de cuatro plazas

La startup estadounidense Cosmic Aerospace ha presentado el proyecto del Cosmic One, un avión totalmente eléctrico de cuatro plazas destinado a la aviación privada y a los centros de formación. Según ixbt.com, la compañía planea certificar la nueva aeronave bajo las nuevas normas de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. y comenzar las entregas en 2029. Así lo informa Ixbt.com informa .

Fundada en 2021, Cosmic Aerospace aspiraba inicialmente a crear un avión regional propulsado por electricidad. Sin embargo, los especialistas decidieron posteriormente centrarse en un modelo más compacto dirigido a la aviación privada, escuelas de vuelo y aeroclubes. Se espera que el nuevo proyecto sea un paso importante en el mercado de la aviación moderna.

Diseño innovador y características técnicas

La principal característica distintiva del avión Cosmic One es su planta motriz eléctrica de seis hélices montada directamente en el ala. Según los fabricantes, este diseño mejora la aerodinámica, la visibilidad desde la cabina y el nivel de seguridad. Asimismo, la aeronave estará equipada con un sistema de paracaídas para situaciones de emergencia.

Según el fundador y director ejecutivo de la empresa, Christopher Shahi, este avión competirá en precio con los modelos de la familia moderna Cirrus SR y se posicionará como un avión eléctrico de categoría prémium para uso general. Las especificaciones técnicas del Cosmic One son las siguientes:

  • Autonomía de vuelo: aproximadamente 250 millas náuticas (unos 460 kilómetros)
  • Duración del vuelo: más de dos horas con una reserva de energía obligatoria
  • Motores: 6 unidades de hélice eléctrica montadas en las alas
  • Sistema de propulsión: motores eléctricos modulares y baterías de iones de litio

Planes futuros y fases de prueba

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo detallado. La empresa ya ha construido una maqueta a escala real de la cabine y la está mostrando a clientes potenciales. El primer cliente es la organización estadounidense Centennial Flyers, que ha firmado un acuerdo preliminar para comprar cuatro aviones y una opción sobre otros dos aparatos.

Los desarrolladores tienen como objetivo hacer volar un demostrador a escala real en un plazo de 18 a 24 meses. Para completar el programa de pruebas, Cosmic Aerospace ha comenzado a atraer financiación adicional. Al mismo tiempo, la startup está desarrollando por su cuenta las centrales eléctricas modulares y el sistema de refrigeración, mientras que los motores eléctricos y las baterías se obtendrán de fabricantes externos.

La implementación del proyecto se vio impulsada por las nuevas normas de certificación FAA Part 22 (MOSAIC). Estas normas amplían significativamente las posibilidades de crear aviones ligeros, eliminan las restricciones de masa anteriores y abren el camino para certificar modelos totalmente eléctricos propulsados por varios motores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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