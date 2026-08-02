Científicos coreanos crean un material que duplica la vida útil de las baterías de ion de litio

Investigadores de la Universidad Sungkyunkwan y de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Selatan han presentado un nuevo material aglutinante de polímero capaz de aumentar drásticamente la capacidad y la vida útil de las baterías de ion de litio. Según ixbt.com, esta innovación denominada Dual-Acting Hybrid Polymer (DHP) mejora la durabilidad de los electrodos y permite ampliar significativamente la autonomía de los vehículos eléctricos modernos con una sola carga. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, es necesario utilizar electrodos gruesos para aumentar las reservas de energía, pero surge un problema grave durante su proceso de fabricación. El aglutinante tradicional se desplaza hacia la superficie durante el secado, lo que reduce la resistencia mecánica del electrodo, empeora su conductividad eléctrica y acelera el proceso de envejecimiento de la batería.

Una combinación única de polímeros

Para eliminar este inconveniente, científicos coreanos combinaron dos polímeros con diferentes propiedades: spandex y ácido poliacrílico. El spandex dota al material de la elasticidad necesaria y previene la aparición de grietas. Por su parte, el ácido poliacrílico establece fuertes enlaces químicos entre las partículas del electrodo, fortaleciendo aún más la fiabilidad general.

Otra ventaja importante del material DHP es que forma de manera independiente una interfaz de litio protectora dentro de la batería durante los primeros ciclos de carga. Esto a su vez facilita el movimiento de los iones de litio dentro de la batería, reduce la resistencia interna y aumenta significativamente la eficiencia general de la batería.

Resultados de las pruebas y perspectivas de producción

Las pruebas de laboratorio demostraron que el nuevo material aglutinante proporciona una resistencia de adhesión casi el doble de alta en comparación con el fluoruro de polivinilidene (PVDF) ampliamente utilizado. Mientras que las celdas de batería comerciales con un aglutinante tradicional perdieron significativamente sus propiedades después de 95 ciclos de carga, las celdas con DHP mantuvieron el 86,8 % de su capacidad inicial incluso después de más de 200 ciclos.

Según los expertos, una de las mayores ventajas de esta tecnología es su total compatibilidad con las líneas de producción existentes. Los fabricantes no necesitan comprar equipos adicionales ni cambiar radicalmente el proceso tecnológico para introducir el nuevo material en la producción en masa.

Se espera que este nuevo desarrollo eleve la calidad de los electrodos a un nuevo nivel en el futuro y sea un paso importante en la creación de baterías de ion-litio más fiables y de mayor autonomía.