Científicos coreanos crean un material que duplica la vida útil de las baterías de ion de litio

·257·Tecnología
Científicos coreanos crean un material que duplica la vida útil de las baterías de ion de litio

Investigadores de la Universidad Sungkyunkwan y de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Selatan han presentado un nuevo material aglutinante de polímero capaz de aumentar drásticamente la capacidad y la vida útil de las baterías de ion de litio. Según ixbt.com, esta innovación denominada Dual-Acting Hybrid Polymer (DHP) mejora la durabilidad de los electrodos y permite ampliar significativamente la autonomía de los vehículos eléctricos modernos con una sola carga. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, es necesario utilizar electrodos gruesos para aumentar las reservas de energía, pero surge un problema grave durante su proceso de fabricación. El aglutinante tradicional se desplaza hacia la superficie durante el secado, lo que reduce la resistencia mecánica del electrodo, empeora su conductividad eléctrica y acelera el proceso de envejecimiento de la batería.

Una combinación única de polímeros

Para eliminar este inconveniente, científicos coreanos combinaron dos polímeros con diferentes propiedades: spandex y ácido poliacrílico. El spandex dota al material de la elasticidad necesaria y previene la aparición de grietas. Por su parte, el ácido poliacrílico establece fuertes enlaces químicos entre las partículas del electrodo, fortaleciendo aún más la fiabilidad general.

Otra ventaja importante del material DHP es que forma de manera independiente una interfaz de litio protectora dentro de la batería durante los primeros ciclos de carga. Esto a su vez facilita el movimiento de los iones de litio dentro de la batería, reduce la resistencia interna y aumenta significativamente la eficiencia general de la batería.

Resultados de las pruebas y perspectivas de producción

Las pruebas de laboratorio demostraron que el nuevo material aglutinante proporciona una resistencia de adhesión casi el doble de alta en comparación con el fluoruro de polivinilidene (PVDF) ampliamente utilizado. Mientras que las celdas de batería comerciales con un aglutinante tradicional perdieron significativamente sus propiedades después de 95 ciclos de carga, las celdas con DHP mantuvieron el 86,8 % de su capacidad inicial incluso después de más de 200 ciclos.

Según los expertos, una de las mayores ventajas de esta tecnología es su total compatibilidad con las líneas de producción existentes. Los fabricantes no necesitan comprar equipos adicionales ni cambiar radicalmente el proceso tecnológico para introducir el nuevo material en la producción en masa.

Se espera que este nuevo desarrollo eleve la calidad de los electrodos a un nuevo nivel en el futuro y sea un paso importante en la creación de baterías de ion-litio más fiables y de mayor autonomía.

BateríaTecnologíaVehículo eléctricoCienciaNoticias
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue OriginLa Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue OriginHoy, 06:51Avance crucial en física cuántica: científicos crean superposiciones exóticasAvance crucial en física cuántica: científicos crean superposiciones exóticasHoy, 05:56El flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potenteEl flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potenteHoy, 03:26China propone un nuevo método para la seguridad de la Tierra y el espacioChina propone un nuevo método para la seguridad de la Tierra y el espacioHoy, 02:54La escasez mundial de memoria comienza a afectar el suministro del MacBook AirLa escasez mundial de memoria comienza a afectar el suministro del MacBook AirHoy, 02:50La caída drástica de las acciones de SpaceX hace perder 600 mil millones de dólares a Elon MuskLa caída drástica de las acciones de SpaceX hace perder 600 mil millones de dólares a Elon MuskHoy, 02:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda