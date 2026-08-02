¿Quién es la estrella de julio en la Superliga? Se anuncian los cinco nominados

La Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán ha anunciado los candidatos que lucharán por ser el mejor jugador de la Superliga en el mes de julio. La lista incluye a cinco futbolistas de cinco clubes del país.

A juzgar por las estadísticas, la competencia es bastante reñida esta vez: un jugador ha marcado cinco goles en tres partidos, mientras que otro ha visto puerta dos veces a pesar de ser defensa. Como es tradición, la OuzPFL elige cada mes al mejor jugador, al mejor entrenador y al autor del gol más bonito del campeonato.

Anvar Xojimirzayev — el principal candidato con cinco goles

El delantero del Dinamo, Anvar Xojimirzayev, registró la mayor eficacia en julio. Disputó tres encuentros y anotó cinco goles.

Esto supone una media de 1,67 goles por partido. Para un periodo corto, esta cifra significa no solo que el delantero está en buena forma, sino que ha influido directamente en los resultados de su equipo.

Xojimirzayev es uno de los líderes del Dinamo y aparece como representante del club de Samarcanda en la página oficial de la OuzPFL.

Cuatro acciones decisivas para Asadbek Sobirjonov

Otro candidato serio en la lista es Asadbek Sobirjonov. Según las estadísticas presentadas, en julio, en tres partidos:

marcó tres goles;

dio una asistencia;

registró un total de cuatro acciones decisivas.

Sumando goles y asistencias, Sobirjonov tiene la cifra más alta después de Xojimirzayev. Esto demuestra que no solo es activo finalizando ataques, sino también creando oportunidades para sus compañeros.

Bobur Abduxoliqov demostró su regularidad

El delantero del Nasaf, Bobur Abduxoliqov, cumplió con su deber en cada uno de los tres encuentros: tiene tres goles en su cuenta.

Un promedio de un gol por partido es una cifra alta para un delantero. Especialmente en una evaluación mensual, la estabilidad es de gran importancia.

En la información oficial de la OuzPFL, Abduxoliqov figura como delantero del Nasaf.

Bashar Resan no marcó, pero creó tres goles

A diferencia de los otros jugadores de la lista, el extremo del Pakhtakor, Bashar Resan, destacó por sus asistencias más que por sus goles.

El futbolista iraquí dio tres asistencias a sus compañeros en tres partidos. Esto significa que en cada encuentro participó directamente en al menos un gol.

El resultado de Resan demuestra que la labor de creación y el juego colectivo son tan importantes como los goles individuales. En la base de datos de la OuzPFL, aparece como centrocampista del Pakhtakor.

Los dos goles del defensa Anvar G‘ofurov

Entre los candidatos también hay un representante de la línea defensiva. El jugador del Neftchi, Anvar G‘ofurov, disputó tres partidos en julio y anotó su nombre en el marcador en dos ocasiones.

Para los delanteros, dos goles pueden parecer una cifra normal. Pero que un defensa marque dos veces en tres encuentros demuestra su peligro en jugadas a balón parado y su contribución a los ataques del equipo.

Es precisamente el factor de la posición lo que hace más interesante la candidatura de G‘ofurov: ha sido productivo cumpliendo una función diferente a la de los demás candidatos.

Resultados de los candidatos en julio

Jugador Club Partidos Goles Asistencias Anvar Xojimirzayev Dinamo 3 5 — Asadbek Sobirjonov OKMK 3 3 1 Bobur Abduxoliqov Nasaf 3 3 — Bashar Resan Pakhtakor 3 — 3 Anvar G‘ofurov Neftchi 3 2 —

Los goles no lo deciden todo

Estadísticamente, Anvar Xojimirzayev lidera con cinco goles. Sin embargo, al elegir al mejor jugador del mes, no solo se cuenta el número de goles, sino también el impacto en los resultados, la actividad general y el papel en momentos críticos.

Los goles y asistencias de Sobirjonov, la visión de juego de Resan, la constancia de Abduxoliqov y la eficacia defensiva de G‘ofurov hacen que la elección sea mucho más que una simple lucha de números.

Una cosa es segura: el fútbol ofensivo dominó la Superliga en julio. Ahora solo queda una duda: ¿ganará Xojimirzayev con sus cinco goles o alguno de sus rivales dará la sorpresa?

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