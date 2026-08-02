¿Habrá partido entre Uzbekistán y Rusia? Toshev revela una condición clave

La selección nacional de Uzbekistán está lista para disputar un partido amistoso contra Rusia. Usmon Toshev, jefe del departamento de selecciones nacionales de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, mencionó dos opciones de fechas y ciudades para el encuentro.

Sin embargo, por ahora este partido no ha sido confirmado oficialmente. El único encuentro confirmado en el calendario de los «lobos blancos» en octubre es contra Corea del Sur .

«Estaríamos encantados de jugar contra Rusia»

En declaraciones concedidas a la publicación Sport24, Usmon Toshev indicó que la parte uzbeka ve con buenos ojos un posible enfrentamiento.

«Estamos listos y estaremos encantados de jugar contra la selección nacional de Rusia. Por ahora, solo tenemos confirmado un partido amistoso en octubre contra Corea del Sur», declaró.

Esta declaración demuestra que las puertas están abiertas para las negociaciones entre ambas partes. No obstante, hasta que no se acuerden la fecha, el estadio y las condiciones organizativas, no se puede dar el partido por incluido en el calendario.

¿Cuándo podría disputarse el encuentro?

Según Toshev, hay dos opciones convenientes para la selección de Uzbekistán:

la ventana internacional combinada de finales de septiembre a principios de octubre;

la concentración de selecciones nacionales en el mes de noviembre.

A partir de 2026, la FIFA ha introducido una ventana combinada de 16 días para las selecciones masculinas entre finales de septiembre y principios de octubre, destinada a cuatro partidos. En noviembre se mantiene la ventana independiente de nueve días para disputar dos encuentros.

Por lo tanto, desde el punto de vista del calendario, existe la posibilidad de llevar a cabo el duelo contra Rusia. Ahora, el asunto principal depende de los planes de ambas federaciones y de los acuerdos con otros rivales.

Moscú o Taskent: ambas opciones están abiertas

La parte uzbeka no impone la condición de jugar únicamente en su territorio. Toshev afirmó que la selección nacional está preparada tanto para:

viajar a Moscú y jugar allí;

como para recibir a Rusia en Taskent.

Por este motivo, la sede del partido será uno de los temas clave en las negociaciones. Si la opción de Moscú supondría una prueba a domicilio para los «lobos blancos», un partido en Taskent despertaría sin duda un gran interés entre los aficionados locales.

Los equipos ya se han enfrentado antes en Taskent

El primer enfrentamiento histórico entre las selecciones de Uzbekistán y Rusia se disputó el 20 de noviembre de 2022 en Taskent. En aquel amistoso jugado en el Estadio Pakhtakor no se abrió el marcador: 0:0.

En aquel encuentro, Uzbekistán se mostró ordenado en defensa y Rusia no logró batir la portería rival. Si se organiza un nuevo partido, este será el segundo duelo entre ambas selecciones nacionales.

¿Qué le aportará a Uzbekistán el partido contra Rusia?

En los partidos amistosos, más allá del resultado, el estilo del rival y la presión a la que se enfrentan los jugadores son muy importantes. Con su lucha física, su ritmo elevado y sus características propias de la escuela futbolística europea, Rusia puede representar una prueba singular para Uzbekistán.

Un encuentro de este tipo permitirá al cuerpo técnico:

probar a nuevos futbolistas;

experimentar con varios esquemas tácticos;

evaluar el rendimiento bajo una intensa presión;

conformar la plantilla de cara a los próximos torneos oficiales.

Especialmente si a la prueba planeada frente a Corea del Sur se le suma el examen contra Rusia, la concentración otoñal será mucho más competitiva y enriquecedora.

Por ahora hay una propuesta, pero no un acuerdo

Las declaraciones de Usmon Toshev dejaron clara la postura de Uzbekistán: el equipo está listo para saltar al campo frente a Rusia y disputar el encuentro tanto en Moscú como en Taskent.

Sin embargo, en la situación actual el partido no está programado oficialmente. En la siguiente etapa, las federaciones deben alcanzar un consenso sobre la fecha, la sede y los aspectos organizativos.

Por tal motivo, la gran intriga sigue abierta: ¿se volverán a ver las caras Uzbekistán y Rusia en el terreno de juego tras su empate sin goles en 2022? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus amigos y aficionados al fútbol en Telegram u otras redes sociales!