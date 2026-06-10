Clubes saudíes ofrecen salario astronómico a la estrella del Barça Raphinha

La Liga Profesional Saudí ha iniciado una puja seria por el delantero del Barcelona, Raphinha. Según Mundo Deportivo, los clubes Al-Nassr y Al-Hilal están ofreciendo al futbolista brasileño de 29 años cuatro veces su salario actual. Si el traspaso se lleva a cabo, se espera que sus ingresos netos anuales aumenten de 12 millones de euros a 48 millones de euros. Esto fue informado por Goal.com informa .

Respaldados por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), estos clubes están dispuestos a pagar 80 millones de euros al Barcelona por Raphinha para aumentar el prestigio de la liga. El propio jugador admitió que consideró seriamente mudarse a Arabia Saudita en el verano de 2024, antes de la llegada de Hansi Flick al equipo.

En una entrevista con ESPN Brasil, Raphinha declaró: "La oferta de Arabia Saudita era muy atractiva. Podría haber cambiado completamente no solo mi vida, sino también la de mis padres y mi hijo. Por supuesto, consideramos dejar el Barcelona", enfatizó. Sin embargo, el especialista alemán Hansi Flick logró convencerlo para que se quedara en el club.

Bajo la dirección de Hansi Flick, Raphinha se convirtió en un verdadero líder en la temporada 2024/25 y formó una dupla ofensiva formidable junto a Lamine Yamal. Esa temporada, marcó 34 goles y dio 23 asistencias. Aunque las lesiones afectaron su rendimiento en la temporada siguiente, el futbolista ha mantenido su nivel.

La directiva del Barcelona confía en que Raphinha rechazará las nuevas ofertas. Tras ser dos veces campeón de La Liga, el extremo brasileño ahora tiene como objetivo ganar el trofeo de la Liga de Campeones junto con Hansi Flick.