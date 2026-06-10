Comienzan las negociaciones para el traspaso de tres estrellas portuguesas al Real Madrid

En el intenso mundo de los fichajes del fútbol europeo, se están gestando grandes planes. Jorge Mendes, uno de los agentes más influyentes del mundo, trabaja seriamente para colocar a tres de sus clientes de alto nivel, que brillan en la Premier League, en el Real Madrid. Según el famoso canal español El Chiringuito TV , el superagente ha propuesto oficialmente a estos tres talentos portugueses a la directiva madridista y ha iniciado negociaciones secretas.

Conozca a los protagonistas de este gran movimiento: se trata del pilar de la defensa del Manchester City, el central Ruben Dias , así como del veloz lateral derecho de los 'Cityzens', Matheus Nunes, y del joven y creativo centrocampista del West Ham, Matheus Fernandes . El movimiento de Mendes llega en un momento de cambios en Madrid.

Según las estimaciones del prestigioso portal Transfermarkt , el valor de mercado de Ruben Dias, de 29 años, es de unos 55 millones de euros. El valor de Matheus Nunes, de 27 años, y de Matheus Fernandes, de 21 años, se estima en 50 millones de euros cada uno. Esto significa que el Real Madrid podría tener que invertir al menos 155 millones de euros por el trío portugués.

Detrás de esta actividad hay una razón táctica: se espera que el legendario Jose Mourinho sea nombrado nuevo entrenador del Real Madrid en los próximos días. El 'Special One' quiere reforzar la plantilla con jugadores de su confianza. Jorge Mendes aprovecha esta situación para preparar un 'regalo' para Mourinho. Es muy posible que los aficionados madridistas vivan una revolución portuguesa la próxima temporada.

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