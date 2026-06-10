Comienzan las negociaciones para el traspaso de tres estrellas portuguesas al Real Madrid

·1·Deportes
Comienzan las negociaciones para el traspaso de tres estrellas portuguesas al Real Madrid

En el intenso mundo de los fichajes del fútbol europeo, se están gestando grandes planes. Jorge Mendes, uno de los agentes más influyentes del mundo, trabaja seriamente para colocar a tres de sus clientes de alto nivel, que brillan en la Premier League, en el Real Madrid. Según el famoso canal español El Chiringuito TV , el superagente ha propuesto oficialmente a estos tres talentos portugueses a la directiva madridista y ha iniciado negociaciones secretas.

Conozca a los protagonistas de este gran movimiento: se trata del pilar de la defensa del Manchester City, el central Ruben Dias , así como del veloz lateral derecho de los 'Cityzens', Matheus Nunes, y del joven y creativo centrocampista del West Ham, Matheus Fernandes . El movimiento de Mendes llega en un momento de cambios en Madrid.

Según las estimaciones del prestigioso portal Transfermarkt , el valor de mercado de Ruben Dias, de 29 años, es de unos 55 millones de euros. El valor de Matheus Nunes, de 27 años, y de Matheus Fernandes, de 21 años, se estima en 50 millones de euros cada uno. Esto significa que el Real Madrid podría tener que invertir al menos 155 millones de euros por el trío portugués.

Detrás de esta actividad hay una razón táctica: se espera que el legendario Jose Mourinho sea nombrado nuevo entrenador del Real Madrid en los próximos días. El 'Special One' quiere reforzar la plantilla con jugadores de su confianza. Jorge Mendes aprovecha esta situación para preparar un 'regalo' para Mourinho. Es muy posible que los aficionados madridistas vivan una revolución portuguesa la próxima temporada.

¡Siga el regreso de Jose Mourinho al Santiago Bernabéu, las bombas de Jorge Mendes y las noticias más exclusivas del fútbol europeo en Zamin!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La selección de Uzbekistán llega a su sede principal para la Copa del MundoLa selección de Uzbekistán llega a su sede principal para la Copa del MundoHoy, 02:06Fabio Cannavaro: “Estamos listos, solo miramos hacia adelante”Fabio Cannavaro: “Estamos listos, solo miramos hacia adelante”Hoy, 01:29El Villarreal quiere fichar al delantero de la Roma, Artem DovbykEl Villarreal quiere fichar al delantero de la Roma, Artem DovbykHoy, 00:20El Benfica anuncia un contrato de dos años con Marco SilvaEl Benfica anuncia un contrato de dos años con Marco SilvaHoy, 00:12Harry Kane habla sobre la salud y el futuro de Christian EriksenHarry Kane habla sobre la salud y el futuro de Christian EriksenHoy, 21:58Clubes saudíes ofrecen salario astronómico a la estrella del Barça RaphinhaClubes saudíes ofrecen salario astronómico a la estrella del Barça RaphinhaHoy, 21:39
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán