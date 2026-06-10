Dos gigantes saudíes ofrecen 80 millones de euros por Raphinha

En un momento en que la competencia entre los grandes clubes en el mercado de fichajes europeo alcanza su punto álgido, los ricos equipos de Arabia Saudí han lanzado una gran ofensiva hacia Cataluña. Según la información exclusiva más reciente del reconocido periodista deportivo español Ferran Martínez, dos de los equipos más poderosos de la Saudi Pro League están mostrando un interés muy serio en el extremo estrella del FC Barcelona, el talentoso brasileño Raphinha.

Según fuentes internas, tanto el actual campeón saudí, el Al-Nassr donde juega Cristiano Ronaldo, como el campeón del año pasado, el Al-Hilal, tienen como objetivo fichar al mago brasileño que se ha convertido en un líder para los azulgranas. Estos dos gigantes de Oriente Medio, con recursos financieros ilimitados, han expresado su disposición a pagar sin dudarlo la enorme suma de 80 millones de euros a las arcas del club catalán por el traspaso del internacional brasileño. Esta oferta es, naturalmente, muy atractiva para la directiva del Barcelona, que atraviesa dificultades financieras.

Los informes también indican que los clubes árabes han preparado un contrato de lujo para seducir no solo al Barcelona, sino también al propio jugador. Se espera que el salario anual ofrecido a Raphinha en Arabia Saudí sea cuatro veces superior al que percibe actualmente en España. Una oferta financiera tan astronómica haría sin duda reflexionar a cualquier jugador de primer nivel.

Cabe recordar que el contrato actual del talentoso extremo brasileño con el gigante catalán se extiende hasta el verano de 2028. Por ahora, no se sabe cómo responderá la directiva del Barcelona a estas ofertas, pero la probabilidad de que explote otra gran «bomba» en el mercado de fichajes en los próximos días se considera muy alta. Los aficionados culés esperan con gran emoción conocer el destino de su querido jugador.

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