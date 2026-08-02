Atacado por un tiburón, primero salva a su novia embarazada antes de ser gravemente herido

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Atacado por un tiburón, primero salva a su novia embarazada antes de ser gravemente herido

Un ataque de tiburón ocurrido en las costas de Florida demostró un verdadero acto de valentía. Jakori Hay, de 22 años, fue atacado por un tiburón mientras nadaba en el mar. Sin embargo, primero pensó en la vida y la seguridad de su novia embarazada antes que en la suya propia.

El incidente ocurrió cerca de la playa de Ponce Inlet, en el condado de Volusia. Según Jakori Hay, mientras estaba en el agua hasta la cintura, sintió de repente que algo mordía fuertemente su pierna izquierda. Unos segundos después, se dio cuenta de que un tiburón lo había atacado.

Relató que el tiburón primero le mordió la pierna y luego la soltó. Sin embargo, poco después regresó y esta vez intentó abalanzarse sobre su brazo. Jakori logró alejar al depredador con la mano e inmediatamente guio a su novia hacia la costa para ponerla a salvo.

«Lo más importante para mí era primero que ella sobreviviera. Solo después de asegurarme de que mi novia estaba a salvo comencé a pensar en mi propia condición», declaró a los medios locales.

A pesar de sufrir heridas graves y una gran pérdida de sangre, Jakori logró llegar a la orilla por sus propios medios. Allí, los socorristas le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital.

Según los médicos, su pierna izquierda tiene profundas marcas de mordeduras y sus tendones también resultaron dañados. Actualmente, el joven se recupera bajo supervisión médica. También se ha creado un fondo de caridad para ayudar a su familia a cubrir los gastos médicos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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