Manchester United el defensa Leny Yoro afirmó con firmeza que el objetivo principal del equipo para la presente temporada es conquistar el título de la Premier League. Según Goal.com, el joven jugador de carácter francés se mostró convencido de que el club está listo para poner fin a una sequía de más de una década sin levantar el título de liga. Así lo informa Goal.com.

Desde que Sir Alex Ferguson puso fin a su carrera como entrenador en 2013, los «diablos rojos» no han logrado encontrar estabilidad en el campeonato doméstico. Bajo la batuta del legendario técnico, el club conquistó la liga inglesa en 13 ocasiones, pero desde su marcha, los múltiples entrenadores que han pasado por el banquillo no han podido repetir tal éxito.

Una nueva era bajo Michael Carrick

Durante el periodo posterior, David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho y Erik ten Hag lograron levantar diversos trofeos, pero el máximo entorchado de la Premier League no ha regresado a «Old Trafford». Tras finalizar en la 15ª posición en la temporada 2024/25, la directiva del club dio un giro radical y nombró a Michael Carrick como entrenador principal.

El técnico de 45 años, que asumió el mando del equipo en enero, enderezó una situación complicada para terminar la Premier League en la tercera plaza y se consolidó como entrenador en propiedad en verano. Al hablar sobre sus 20 años de trayectoria en el club y su sentido de la responsabilidad, Carrick destacó la resiliencia y la unión demostradas por los jugadores en los últimos meses.

Los grandes planes de Leny Yoro

En una entrevista concedida a los medios, Leny Yoro señaló que el ambiente interno en el equipo es excelente y que todos los futbolistas luchan únicamente por la victoria. En su opinión, el Manchester United está obligado a ganar en cada partido para hacer honor a su estatus.

«Somos el Manchester United, por lo que debemos pensar de esa manera. Sé que tenemos el potencial suficiente para lograrlo», declaró Leny Yoro. Asimismo, añadió que se ha fijado la misión de rendir con solidez en cada encuentro y devolver los títulos a las vitrinas del club.