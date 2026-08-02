El Tottenham inicia los movimientos para el fichaje de Victor Osimhen

El Tottenham Hotspur de Londres no frena su actividad en el mercado de fichajes de verano y da un paso serio para incorporar al delantero del Galatasaray, Victor Osimhen. Según informaciones de CaughtOffside, los del norte de Londres han obtenido permiso oficial para iniciar negociaciones por el artillero nigeriano, un traspaso con el que se espera resolver el principal problema en la línea de ataque del equipo, informa Goal.com informa .

Según los datos, la directiva del Tottenham está preparando una oferta que oscila entre los 50 y 55 millones de libras esterlinas por el jugador. Sin embargo, el club turco exige una cifra cercana a los 65 millones de libras esterlinas por su líder. No se esperan problemas en cuanto a los términos del contrato personal, ya que el propio jugador ha manifestado su disposición a unirse al proyecto de Roberto De Zerbi.

Mercado de fichajes y refuerzo de la plantilla

La lucha por Osimhen —calificado como «el mejor delantero del mundo» por el seleccionador de Nigeria, Éric Chelle— se desarrolla en un contexto de grandes gastos ya realizados por el Tottenham en este periodo estival. En la actual ventana de fichajes, el club ha gastado más de 230 millones de libras esterlinas en nuevos jugadores.

Durante esta ventana de fichajes, futbolistas como Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke se han unido al equipo. A pesar de ello, la directiva del club mantiene su firme intención de reforzar aún más la parcela ofensiva antes del cierre del mercado.

El futuro de Richarlison es incierto

Una de las razones detrás de la necesidad de un delantero son las dudas sobre el futuro de Richarlison. El entrenador Roberto De Zerbi admitió que por el momento se desconoce si el delantero brasileño continuará en el equipo.

«Respeto tanto sus habilidades futbolísticas como sus cualidades humanas. Su actitud es digna de elogio —dijo De Zerbi—. Sin embargo, al final, debemos respetar su deseo. A veces dice que quiere quedarse y a veces que quiere irse, y no termino de entenderlo del todo».

El técnico elogió los registros de Richarlison de la temporada pasada y su ética de trabajo en los entrenamientos. Si el jugador decide marchar, encontrar un sustituto adecuado sigue siendo una tarea crucial para el club.