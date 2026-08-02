En Egipto, un pulpo «se sube» a la espalda de un nadador (vídeo)
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En las redes sociales se ha difundido un insólito vídeo que muestra a un pulpo aferrado a la espalda de un nadador en el mar.
El vídeo muestra al pulpo adherido a la espalda y al hombro del hombre, envolviéndolo con sus tentáculos. El incidente ocurrió en un lugar donde antes no había pulpos, y al final del vídeo se muestra que el nadador salió ileso.
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