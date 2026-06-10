El Borussia Dortmund continúa la lucha por Kennet Eichhorn

·1·Deportes
El Borussia Dortmund continúa la lucha por Kennet Eichhorn

El club alemán Borussia Dortmund no se ha retirado de la carrera por el joven talento del Hertha, Kennet Eichhorn. Anteriormente, los medios informaban que la carrera por el fichaje era solo entre el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen, pero Ruhr Nachrichten confirmó que los "negriamarillos" siguen vigilando de cerca la situación. Esto es reportado por Goal.com informa.

Según los informes, la cláusula de rescisión en el contrato del talento de 16 años solo es válida hasta el 15 de junio. Por lo tanto, se espera que el Borussia Dortmund intente completar el traspaso antes de que finalice este plazo. En esta etapa, no se contempla la opción de que el jugador se traslade al extranjero.

El entrenador Niko Kovac es uno de los principales defensores del fichaje de Kennet Eichhorn. La directiva del club también valora mucho el potencial del jugador de 16 años. Creen que Eichhorn puede ayudar al equipo de inmediato en partidos de alto nivel, sin esperar un largo proceso de desarrollo.

Mientras tanto, la selección alemana se prepara para el partido de clasificación para la Copa Mundial 2026 contra Curazao. Tras la Copa del Mundo en Catar y el Campeonato de Europa en casa, la plantilla alemana se ha renovado significativamente y el perfil del equipo ha cambiado.

Borussia DortmundFichajeBundesligaKennet EichhornFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dos gigantes saudíes ofrecen 80 millones de euros por RaphinhaDos gigantes saudíes ofrecen 80 millones de euros por RaphinhaHoy, 04:07El Real Madrid se prepara para despedirse de varias estrellasEl Real Madrid se prepara para despedirse de varias estrellasHoy, 03:51Comienzan las negociaciones para el traspaso de tres estrellas portuguesas al Real MadridComienzan las negociaciones para el traspaso de tres estrellas portuguesas al Real MadridHoy, 03:42La selección de Uzbekistán llega a su sede principal para la Copa del MundoLa selección de Uzbekistán llega a su sede principal para la Copa del MundoHoy, 02:06Fabio Cannavaro: “Estamos listos, solo miramos hacia adelante”Fabio Cannavaro: “Estamos listos, solo miramos hacia adelante”Hoy, 01:29El Villarreal quiere fichar al delantero de la Roma, Artem DovbykEl Villarreal quiere fichar al delantero de la Roma, Artem DovbykHoy, 00:20
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán