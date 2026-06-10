El Borussia Dortmund continúa la lucha por Kennet Eichhorn

El club alemán Borussia Dortmund no se ha retirado de la carrera por el joven talento del Hertha, Kennet Eichhorn. Anteriormente, los medios informaban que la carrera por el fichaje era solo entre el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen, pero Ruhr Nachrichten confirmó que los "negriamarillos" siguen vigilando de cerca la situación. Esto es reportado por Goal.com informa.

Según los informes, la cláusula de rescisión en el contrato del talento de 16 años solo es válida hasta el 15 de junio. Por lo tanto, se espera que el Borussia Dortmund intente completar el traspaso antes de que finalice este plazo. En esta etapa, no se contempla la opción de que el jugador se traslade al extranjero.

El entrenador Niko Kovac es uno de los principales defensores del fichaje de Kennet Eichhorn. La directiva del club también valora mucho el potencial del jugador de 16 años. Creen que Eichhorn puede ayudar al equipo de inmediato en partidos de alto nivel, sin esperar un largo proceso de desarrollo.

Mientras tanto, la selección alemana se prepara para el partido de clasificación para la Copa Mundial 2026 contra Curazao. Tras la Copa del Mundo en Catar y el Campeonato de Europa en casa, la plantilla alemana se ha renovado significativamente y el perfil del equipo ha cambiado.