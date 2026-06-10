Se revela la razón de la exclusión de Jaloliddin Masharipov de la selección nacional

Noticias inesperadas desde el campamento de la selección nacional de Uzbekistán en vísperas de la histórica Copa del Mundo dejaron preocupados a todos los aficionados al fútbol. La razón por la que nuestro líder y capitán de muchos años, Jaloliddin Masharipov, no fue incluido en la lista final para el torneo finalmente ha sido revelada. Resulta que nuestro talentoso centrocampista no pudo participar en las últimas sesiones de entrenamiento ni en los partidos amistosos contra Canadá y los Países Bajos debido a fuertes dolores de espalda y problemas médicos durante la concentración en los Estados Unidos.

Según los informes médicos, nuestro jugador había estado experimentando molestias crónicas y dolor en la parte baja de la espalda durante las últimas semanas. En ese momento, la medicación específica y la fisioterapia sistemática prescritas por los médicos de la selección nacional fueron efectivas, mejorando significativamente la condición de nuestra estrella y acercándolo a su regreso.

Sin embargo, lamentablemente, durante los intensos y físicamente exigentes entrenamientos en los Estados Unidos, los síntomas dolorosos reaparecieron, causando graves molestias a Jaloliddin. Para aclarar la situación, una resonancia magnética realizada en una de las clínicas más modernas del extranjero trajo noticias desagradables para los aficionados. El análisis médico reveló que una antigua lesión deportiva — una hernia discal — había vuelto a aparecer. Fue precisamente debido a este serio diagnóstico médico que se vio obligado a perderse este torneo histórico.

Actualmente, el personal médico más experimentado de la selección nacional trabaja día y noche para asegurar que Jaloliddin Masharipov se recupere rápidamente y regrese al campo. Nuestro jugador se encuentra bajo supervisión médica especial. Se informó que se proporcionará información oficial adicional al público y a los aficionados una vez que los médicos finalicen los informes médicos completos y los planes de tratamiento futuros. En nombre de todos los aficionados al fútbol de nuestro país, deseamos a nuestro querido jugador Jaloliddin Masharipov una pronta recuperación y esperamos verlo pronto deleitándonos de nuevo con su hermoso juego en el campo.

¡Siga el proceso de recuperación de Jaloliddin Masharipov, los últimos entrenamientos de nuestra selección nacional en Atlanta y todas las noticias exclusivas de la Copa del Mundo con nosotros en las páginas de Zamin!