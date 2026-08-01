Una alfombrilla con la bandera rusa llevó a una mujer uzbeka ante la justicia

Una ciudadana de Uzbekistán que trabaja en la región rusa de Nizhni Nóvgorod podría enfrentarse a problemas legales tras colocar una alfombrilla con los símbolos nacionales rusos en la entrada de su casa. Se informó que se está estudiando la posibilidad de abrir un caso penal en el marco de la legislación rusa en relación con este suceso.

Según los datos, se trata de una mujer uzbeka llamada Sevara Musáyeva. Ella colocó frente a la puerta de su vivienda una alfombrilla con la imagen de la bandera y el escudo de Rusia. Esta situación llamó la atención de las fuerzas del orden.

Se señala que se ha iniciado un proceso de evaluación jurídica sobre el incidente en virtud del artículo 329 del Código Penal de Rusia, relativo a la profanación de la bandera o el escudo nacional. Si se determina la existencia de un delito, se podría abrir un caso penal formal contra la mujer.

Por su parte, Sevara Musáyeva afirmó que no tenía ninguna intención de insultar o discriminar con este acto. Según explicó, encontró la alfombrilla unos días antes entre la basura en la calle, la lavó y la limpió antes de llevarla a su casa. La mujer añadió que no sabía que el uso de un objeto así conllevaba responsabilidad legal.

Actualmente, este acontecimiento se discute ampliamente en las redes sociales. Mientras que algunos canales de Telegram han expresado dudas sobre la veracidad de la noticia, otras fuentes señalan que fue difundida inicialmente por uno de los medios federales rusos.

Hasta el momento, las fuerzas del orden de Rusia no han anunciado una decisión final ni los resultados oficiales de la investigación sobre este caso. Por lo tanto, todos los detalles del suceso aún no han sido confirmados oficialmente.