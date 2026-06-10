Un gran proceso de limpieza comienza en el Manchester City tras la salida de Guardiola

Una era histórica ha llegado a su fin en el Manchester City, considerado el hegemon más poderoso del fútbol europeo en los últimos años. La leyenda del fútbol mundial Pep Guardiola ha puesto punto final a sus 10 años de éxitos y triunfos al mando de los «Citizens». En su última temporada en el Etihad, el estratega catalán enriqueció el museo del club con dos trofeos prestigiosos más, elevando su cuenta total a 20 títulos antes de partir en lo más alto. Sin embargo, tras esta gran despedida, se espera una revolución sin precedentes y una renovación radical de la plantilla.

Según las últimas informaciones exclusivas de la prensa deportiva europea, se espera que uno de los discípulos más talentosos de Pep Guardiola, el reconocido entrenador Enzo Maresca, ocupe el trono vacante. Pero Guardiola no es el único que se despide del equipo este verano. John Stones y Bernardo Silva, quienes contribuyeron enormemente a los éxitos del club, ya se han despedido oficialmente del Manchester City. El influyente y fiable The Athletic informa que los vientos de cambio en el gran club no se detendrán ahí: se espera que otros 8 jugadores de alto nivel sean puestos en la lista de transferibles o abandonen el equipo.

La lista de jugadores que podrían caer en la trampa del mercado de fichajes y cuyo futuro está en duda es bastante larga:

Nathan Aké: El experimentado defensa es uno de los primeros candidatos que podría abandonar el equipo debido a los planes del nuevo entrenador.

Nico González: Si la directiva del City logra cerrar con éxito el fichaje de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest, no habrá lugar en la plantilla para este centrocampista.

Mateo Kovačić: Con solo un año restante en su contrato, el centrocampista croata se perdió gran parte de la temporada debido a una grave lesión y solo regresó para las fases finales. El club está abierto a dejarlo salir.

Joško Gvardiol: El compatriota de Kovačić está atrayendo un serio interés de los gigantes europeos, el Bayern Múnich y el Real Madrid. A pesar de haber estado fuera 5 meses tras romperse la pierna en enero, logró recuperar su forma al final de la temporada y actualmente está considerando una nueva oferta de contrato del club.

Tijjani Reijnders: La estrella neerlandesa, traída desde el AC Milan con grandes expectativas, podría marcharse al Atlético de Madrid de Diego Simeone tras solo una temporada.

Omar Marmoush y Rico Lewis: Mientras que el futuro de Marmoush sigue siendo incierto, Rico Lewis, el favorito de Guardiola, está descontento con su falta de minutos en la parte final de la temporada y quiere continuar su carrera en otro lugar.

James Trafford: El talentoso portero que regresó al equipo el verano pasado no quiere permanecer a la sombra de Donnarumma como segundo guardameta. Aunque Trafford ganó el título de la PL-2 bajo Enzo Maresca en 2021, tomará una decisión definitiva sobre su futuro tras el Mundial.

Otra bomba de mercado que preocupa a los aficionados es la posible salida del líder de la defensa Rúben Diasquien ha entrado en el radar del Real Madrid. Cabe destacar que el legendario José Mourinho ha tomado recientemente las riendas del «club blanco» por segunda vez y quiere ver a su compatriota Dias como el pilar de la defensa madrileña. Está claro que el Manchester City vivirá una verdadera reconstrucción en los próximos meses.

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