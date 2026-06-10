120 millones de euros al año: el Real Madrid firma el mayor contrato del fútbol

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120 millones de euros al año: el Real Madrid firma el mayor contrato del fútbol

Si algún club ha estado en el centro de atención mediática antes de la Copa del Mundo, es sin duda el Real Madrid. El "club blanco" se prepara para anunciar otra gran novedad. Con Florentino Pérez permaneciendo en la presidencia, el regreso de José Mourinho y la llegada prevista de Ibrahima Konate como agente libre, el club también alcanza un nuevo nivel financiero. Así lo informa Goal.com informa.

El miércoles, el presidente Pérez anunció un acuerdo importante. El Real Madrid ha extendido su contrato con su socio de larga data, adidas, hasta al menos 2034. Según el diario "As", este acuerdo reportará al club madrileño 120 millones de euros anuales. Pérez lo calificó como "el contrato más importante en la historia del fútbol".

La directiva del club señaló que estos fondos ayudarán a financiar uno de los periodos más exitosos de los últimos treinta años. El CEO de adidas, Björn Gulden, también expresó su orgullo por una de las asociaciones más largas y exitosas en el mundo del deporte.

Además, el Real Madrid ha extendido su contrato con su patrocinador principal, Emirates, hasta 2031. Este acuerdo aumentará los ingresos por patrocinio de 70–80 millones de euros a 100 millones de euros al año. Emirates también se convertirá en el patrocinador principal de la sección de baloncesto del club.

En el mercado de fichajes, circulan rumores sobre una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, aunque algunas fuentes sugieren que esta cantidad está destinada al jugador del Bayern, Michael Olise. Sea como sea, el Real Madrid sigue fortaleciéndose tanto financiera como deportivamente antes de la nueva temporada.

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