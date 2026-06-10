Paul Merson comparte una teoría sorprendente sobre la posible venta del capitán del Arsenal, Martin Odegaard

La leyenda del Arsenal, Paul Merson, ha planteado una teoría sensacionalista de que Mikel Arteta podría vender al capitán del equipo, Martin Odegaard, en el mercado de fichajes de verano. Aunque el mediapunta noruego lideró a los Gunners en su primera lucha por el título de la Premier League en dos décadas la temporada pasada, su estado de forma reciente y su propensión a las lesiones han puesto en duda su futuro en el norte de Londres. Así lo informa Goal.com .

Merson cree que los requisitos tácticos para la próxima temporada podrían cambiar, lo que afectará el lugar de Martin Odegaard en el equipo. "Puede parecer una locura decir esto, pero no es imposible que la directiva del club esté considerando venderlo. Para un jugador en su posición, necesitas delanteros rápidos en la línea de ataque. En la táctica actual, falta velocidad", dijo Merson.

El exjugador Steve Nicol coincidió con estas opiniones, señalando que el fichaje de jugadores como Eberechi Eze podría cerrar las puertas a Martin Odegaard. Además, Frank Leboeuf afirmó que el juego del noruego ya no es tan efectivo como antes, limitándose a pases horizontales, y que es hora de dejar espacio a jugadores con un estilo de juego vertical.

Estas informaciones están relacionadas con la intención de Mikel Arteta de realizar reformas drásticas en la plantilla tras la derrota en la final de la Champions League ante el PSG. Según los informes, el club está dispuesto a considerar ofertas lucrativas no solo por Martin Odegaard, sino también por jugadores clave como Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard y Ben White.

Arteta ha insinuado que necesita ser "inteligente y ambicioso" para fortalecer aún más al equipo y evitar el estancamiento. Esto indica que se avecinan grandes cambios en la plantilla del Arsenal y que podríamos ver un equipo completamente diferente la próxima temporada.