A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026, aumentan los datos interesantes en torno al torneo. La publicación "365Scores" ha formado equipos simbólicos compuestos por los jugadores más jóvenes y los más veteranos que participarán en el Mundial.

Es especialmente notable para los aficionados que un representante de la selección nacional de Uzbekistán esté en esta lista. El defensa de los "Lobos Blancos", Behruz Karimov, ha sido incluido en el equipo simbólico de los jugadores más jóvenes. Esto significa que es reconocido como uno de los talentos más jóvenes en la Copa del Mundo 2026.

El equipo simbólico de los más jóvenes reúne a futbolistas prometedores de varios continentes. Además del representante uzbeko Behruz Karimov, incluye jugadores de Marruecos, Bosnia y Herzegovina, Senegal, República Checa, México, Egipto, Croacia, Australia y otros países.

El equipo simbólico de los jugadores más jóvenes incluye los siguientes nombres:

Behruz Karimov — Uzbekistán;

Bouaddi — Marruecos;

Alajbegovic — Bosnia y Herzegovina;

Ndiaye — Senegal;

Hamza — Egipto;

Jurkas — Bosnia y Herzegovina;

Harrington — Australia;

Sochurek — República Checa;

Vuskovic — Croacia;

Mora — México;

Mbaye — Senegal.

Este equipo demuestra que la Copa del Mundo no es solo un escenario para las grandes estrellas, sino también para los talentos de la nueva generación. Estar en una lista así es un gran reconocimiento para un jugador joven. Especialmente ahora que Uzbekistán participa por primera vez en el Mundial, la inclusión de Behruz Karimov en un equipo simbólico es una noticia agradable para nuestro fútbol nacional.

Para los jugadores jóvenes como Karimov, la Copa del Mundo será una enorme escuela de experiencia. El gran escenario, rivales fuertes, alta presión y la atención de millones de aficionados pueden llevar a cada jugador joven a un nuevo nivel. Ahora todo depende de las acciones en el campo, la confianza y el carácter.

El segundo equipo simbólico formado por "365Scores" tiene un ambiente completamente diferente. Reúne a los jugadores más veteranos que participarán en la Copa del Mundo 2026. Este equipo incluye leyendas que han dejado una gran huella en la historia del fútbol.

El equipo simbólico de los jugadores más veteranos incluye estrellas como el líder argentino Lionel Messi, el capitán portugués Cristiano Ronaldo, el centrocampista croata Luka Modrić y el delantero bosnio Edin Džeko. Estos nombres por sí solos muestran el nivel de la lista.

El equipo simbólico de los jugadores más veteranos es el siguiente:

Ream — EE. UU.;

Nagatomo — Japón;

Stopira — Cabo Verde;

Gordon — Escocia;

Otamendi — Argentina;

Boxall — Nueva Zelanda;

Quintero — Panamá;

Modrić — Croacia;

Messi — Argentina;

Džeko — Bosnia y Herzegovina;

Cristiano Ronaldo — Portugal.

Al mirar este equipo, uno puede darse cuenta una vez más de lo importante que es la experiencia en el fútbol. Para jugadores como Messi, Ronaldo y Modrić, el Mundial 2026 probablemente sea la última Copa del Mundo de sus carreras. Por lo tanto, cada uno de sus partidos tendrá un significado histórico especial para los aficionados.

Curiosamente, por un lado están los representantes de la nueva generación como Behruz Karimov, y por el otro, leyendas que definieron toda una era como Messi, Ronaldo y Modrić. Esa es la belleza de la Copa del Mundo: en un solo torneo, el pasado, el presente y el futuro del fútbol se reúnen en un mismo campo.

Para Uzbekistán, esta lista tiene otro significado simbólico. En nuestro primer Mundial, un representante de nuestra selección nacional es mencionado entre los talentos más jóvenes. Esto demuestra que se está formando una nueva generación en el fútbol uzbeko y que los jugadores jóvenes están llamando la atención en el escenario internacional.

Para información, la Copa del Mundo 2026 será organizada por EE. UU., Canadá y México. Por primera vez en la historia, el torneo se organizará con 48 selecciones nacionales. Esto significa más países, más jugadores y aún más historias interesantes.

Estos dos equipos simbólicos formados por "365Scores" han revelado otra faceta interesante del Mundial. Por un lado, jóvenes talentos que apenas están dando sus primeros pasos en el gran fútbol, y por el otro, leyendas que ya han escrito sus páginas en la historia del fútbol.

Ahora, lo más interesante para los aficionados comienza en el campo. Los jóvenes intentarán demostrar su valía, y los veteranos intentarán hacer historia una vez más. La Copa del Mundo es hermosa precisamente por este tipo de tramas: aquí, los héroes de ayer y las estrellas del mañana salen al escenario al mismo tiempo.