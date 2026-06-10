¿Vitinha y Joao Neves se unirán al Real Madrid? Jorge Mendes responde

Las estrellas del PSG, Vitinha y Joao Neves, siguen siendo el centro de los rumores antes del mercado de fichajes de verano. Según los informes, el Real Madrid sigue de cerca los movimientos del dúo portugués. Sin embargo, el reconocido agente Jorge Mendes ha aclarado todas las dudas sobre el futuro de sus clientes. Así lo informa Goal.com informa .

Vitinha y Neves se han convertido en partes integrales del esquema táctico de Luis Enrique. En particular, Vitinha se ha consolidado como uno de los centrocampistas más consistentes de Europa, disputando 50 partidos en todas las competiciones la temporada pasada. Joao Neves, de 21 años, también se ha convertido en un activo clave para el club parisino, ganándose el cariño de los aficionados con sus actuaciones productivas.

A pesar de las noticias que los vinculan con el Santiago Bernabéu, Mendes descartó los rumores de traspaso de verano. En una entrevista con Fabrizio Romano, el agente enfatizó que los campeones franceses no tienen intención de vender a sus líderes. "Vitinha y Joao nunca fueron una opción para nadie. Son intransferibles para el PSG y están muy felices en París", dijo Mendes.

Aunque la directiva del Real Madrid tiene como objetivo reforzar la plantilla con centrocampistas jóvenes y talentosos, los dirigentes del PSG consideran a estos dos jugadores como "intocables". El club ha declarado que ni siquiera sumas récord serían suficientes para vender a los internacionales portugueses.

Ahora, la atención se desplaza del mercado de fichajes a los partidos de selecciones nacionales. Se espera que ambos jugadores desempeñen papeles cruciales para la selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, en la Copa del Mundo. Cabe destacar que Portugal se enfrentará a la RD Congo, Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos.