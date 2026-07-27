Descartado por Mourinho: Raúl Asencio rumbo a Francia

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Descartado por Mourinho: Raúl Asencio rumbo a Francia

El defensa central del Real Madrid, Raúl Asencio, está muy cerca de continuar su carrera en la Ligue 1 francesa. Mundo Deportivo informa que el jugador de 23 años no entra en los planes del nuevo entrenador del club, José Mourinho, y actualmente el Olympique de Marsella está haciendo todo lo posible para ficharle.

Zamin.uz presenta los términos de este fichaje, el factor José Mourinho y los detalles de las negociaciones frustradas con el Benfica.

1. Fuera de los planes de Mourinho: El club exige la salida de Asencio

Inicialmente, el defensa español de 23 años no quería abandonar el Santiago Bernabéu y deseaba luchar por un puesto en el once titular. Sin embargo, después de que el nuevo cuerpo técnico liderado por José Mourinho y la directiva del club exigieran firmemente su marcha, el jugador se ve obligado a cambiar de opinión.

Entretelones del fichaje:

El club madridista no quiere mantener a Asencio en el banquillo la próxima temporada. El club busca tanto obtener ingresos financieros con la salida del jugador como optimizar la plantilla.

Condiciones del acuerdo entre el Marsella y el Real

El Marsella ha presentado una oferta atractiva y favorable para el traspaso del defensa español.

Cláusula del acuerdo

Detalles

Formato

Cesión por 1 año + opción de compra obligatoria

Monto del traspaso

15 millones de euros

Porcentaje futuro

25% para el Real de la futura venta

Opción Benfica

Frustrada (debido a la cláusula de recompra)

2. ¿Por qué se negó el Benfica?

Anteriormente, el club portugués Benfica también había mostrado un fuerte interés en los servicios de Asencio. Pero las negociaciones con los lisboetas fracasaron. Esto se debió a la exigencia estricta de la directiva del Real de incluir una cláusula de recompra (buy-back clause) en el contrato. El Benfica no aceptó esta condición y se retiró de la puja.

Por su parte, el Marsella está dispuesto a aceptar los términos financieros propuestos por el Real y el 25% de la futura venta.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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