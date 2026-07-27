El Arsenal está dispuesto a ofrecer el mayor salario de la historia del club por Vinicius Junior

El Arsenal, uno de los líderes de la Premier League, se está preparando para cambiar radicalmente su política financiera por la estrella del Real Madrid Vinicius Junior y convertir al jugador brasileño en el mejor pagado de la historia del club. Según informa The Telegraph, el club londinense está decidido a llevar a cabo este rotundo fichaje para lograr el dominio en Europa y quiere ofrecer un contrato descomunal al delantero, informa Goal.com informa .

La directiva del club tiene como objetivo capitalizar los éxitos de los últimos años, incluido el título de la Premier League tras una sequía de 22 años. Anteriormente, los salarios de jugadores clave como Bukayo Saka, fijados en unas 365 000 libras esterlinas semanales, habían abierto un nuevo estándar financiero para el club. Sin embargo, la lucha por Vinicius elevará este gasto a un nivel completamente diferente, lo que significa que se le ofrecerán condiciones incluso superiores a su contrato de 400 000 libras esterlinas por semana en Madrid.

Precio del traspaso y cuestiones contractuales

Aunque el Arsenal está preparado para batir un récord histórico en términos de contrato personal, la tarifa de transferencia sigue siendo uno de los principales obstáculos. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha establecido un límite financiero claro para el jugador brasileño en el mercado de fichajes de verano. El club blanco exige un precio firme para dejar salir a su extremo, y la cantidad total, incluidos los pagos garantizados y las bonificaciones, debe ascender a 160 millones de euros.

Otro factor que complica la situación es que a Vinicius le quedan solo 12 meses de contrato. Hay informes de que las negociaciones para renovar el contrato del jugador en Madrid están estancadas y que el brasileño exige el mismo salario que Kylian Mbappé. Aunque Pérez no quiere dejar marchar a sus jugadores más importantes en plena juventud, el hecho de entrar en el último año de contrato afecta a la postura del club.

La visión del entrenador y los planes de Madrid

En el contexto de estos rumores de fichajes, el regreso de José Mourinho al Real Madrid como entrenador principal añade un giro interesante a los acontecimientos. El técnico portugués es partidario de mantener los pilares ofensivos en los planes del club para conquistar la 16ª Copa de Europa y, a pesar de desacuerdos pasados, insiste firmemente en retener a Vinicius en el equipo.

Sin embargo, los movimientos entre bastidores de la directiva del Real Madrid muestran un panorama totalmente diferente. Se informa que el gigante español está cerca de pagar más de 100 millones de euros por el jugador del RB Leipzig, Yan Diomande, preparando así una alternativa en caso de que el delantero brasileño se marche.