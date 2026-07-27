Un alto directivo despedido en Moscú por subir datos secretos a DeepSeek

Un tribunal de Moscú desestimó la demanda presentada por el exdirector de ventas de una empresa de ingeniería que exigía su restitución y una indemnización. Según los documentos judiciales revisados por RIA Novosti, el empleado fue destituido por filtrar secretos comerciales a fuentes externas, en particular al servicio de inteligencia artificial DeepSeek, informa Ixbt.com informa .

Se reveló que la mujer trabajó en la empresa durante menos de medio año como directora de ventas con un salario mensual superior a 800 mil rublos. Tras su despido, exigió que la orden de la dirección fuera declarada ilegal, que el motivo de la rescisión del contrato laboral se cambiara a «por acuerdo de las partes» y que se le pagara una indemnización en concepto de «paracaídas dorado» por 5 millones de rublos estipulada en el contrato.

Consecuencias de la violación de las normas de seguridad

Como se indica en los documentos judiciales, la demandante no tenía ninguna necesidad de producción para extraer información de los dispositivos de almacenamiento protegidos locales del empleador, redirigirla a una dirección de correo electrónico externa no controlada por la empresa y colocarla en el recurso del servicio de terceros DeepSeek. La dirección de la empresa calificó esta acción como una violación grave de las normas de seguridad y de secreto comercial.

Cabe recordar que a finales de julio se supo que, debido a una función de intercambio de datos en la interfaz del chatbot chino DeepSeek, la correspondencia personal de los usuarios, incluidas las comunicaciones con clientes y documentos comerciales importantes, se había filtrado a fuentes públicas.

La cuestión de la seguridad de los datos corporativos

Este caso judicial demostró una vez más cuán peligroso puede ser el uso de tecnologías modernas y herramientas de inteligencia artificial en el entorno corporativo. Hoy en día, el uso no controlado por parte de los empleados de redes neuronales públicas como ChatGPT o DeepSeek en sus actividades laborales a menudo provoca que información confidencial caiga en manos de terceros.

Los abogados señalan que esta decisión judicial puede servir como un precedente importante para otras empresas en Rusia. Ahora, los empleadores abordan de manera más estricta la higiene digital de los empleados y los requisitos de protección de datos confidenciales, tomando medidas para limitar estrictamente el uso de los servicios de inteligencia artificial modernos.