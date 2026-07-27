Neymar desmiente los informes sobre un conflicto en el vestuario de Santos

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Neymar desmiente los informes sobre un conflicto en el vestuario de Santos

La estrella del fútbol brasileño Neymar reaccionó enérgicamente a las impactantes noticias difundidas tras el dramático partido de su exclub Santos contra el Chapecoense. El delantero experimentado, que marcó dos goles y salvó a su equipo de la derrota, calificó de totalmente falsas las afirmaciones de que había insultado a jóvenes compañeros durante el descanso. Así lo informa Goal.com informa .

Según Ixbt.com, en el empate 2-2 como local del Santos ante el Chapecoense, Neymar demostró sus cualidades de liderazgo en el campo y logró marcar dos goles. Sin embargo, después del encuentro, circularon en la prensa y redes sociales noticias sobre tensiones en el ambiente interno del equipo. Se afirmaba que el delantero había insultado duramente a los jóvenes jugadores Gabriel Bontempo y João Ananias en el vestuario.

La reacción de Neymar en las redes sociales

Con el fin de acabar con estos rumores infundados, el futbolista brasileño emitió inmediatamente un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Calificó la información difundida como «mentira total» y dijo abiertamente que no toleraría tales calumnias propagadas intencionadamente.

«He visto noticias de que grité a los jóvenes o los ofendí; eso es totalmente falso. Pido a quienes propagan esta narrativa que se detengan. No mientan», subrayó el exdelantero del Barcelona y del PSG en su mensaje.

La responsabilidad de los jugadores experimentados

Neymar también explicó que el ambiente en el vestuario era natural para el nivel futbolístico, pero que no hubo ninguna presión personal. Enfatizó que otros jugadores líderes del equipo también dieron sus opiniones por el resultado general.

«Pregúntenle a cualquiera que estuviera en la habitación. Exigimos a todo el equipo. Lucas Veríssimo, Willian Arão, Gabi Barbosa y yo: todos hablamos. Somos competitivos y queremos ganar. Pero nadie se ensañó con los jóvenes. No acepto eso», añadió el jugador de 34 años.

El artículo señala que en los equipos profesionales es habitual exigirse mutuamente y tener discusiones críticas para ganar. Neymar enfatizó firmemente que a partir de ahora no permanecerá en silencio ante tales noticias maliciosas difundidas en internet ni tolerará la injusticia.

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