Los smartphones Huawei Mate 80 se venden a un ritmo récord

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Los smartphones Huawei Mate 80 se venden a un ritmo récord

Los smartphones de la serie Mate 80, los últimos dispositivos insignia de Huawei, están registrando un éxito comercial sin precedentes en el mercado global. Según el sitio ixbt.com, las ventas totales de estos gadgets han superado la marca de los 8 millones de unidades. Esto lo convierte en la serie insignia que se vende más rápido en la historia del gigante tecnológico chino. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos estadísticos, al cierre de la semana 29 de 2026, el volumen de ventas era de aproximadamente 7,92 millones de unidades. Poco después, en el período comprendido entre el 20 y el 26 de julio, la cifra cruzó una línea psicológica importante y conquistó el hito de los 8 millones. Como resultado, la compañía logró entregar más de 100 000 dispositivos de esta familia a los compradores en apenas una semana.

Factores de éxito y ventajas técnicas

Según los análisis de los expertos, la serie Mate 80 muestra las tasas de crecimiento más altas en comparación con todas las generaciones anteriores. A pesar de que se acerca el anuncio de la próxima serie de flagships, la demanda de los modelos actuales se mantiene en un nivel alto en lugar de disminuir. Esto brinda la oportunidad de alcanzar un volumen de ventas total de 10 millones de unidades en un futuro próximo.

Se mencionan varios factores importantes como las principales razones de este gran interés. En particular, el diseño renovado del dispositivo, incluido el módulo de cámara de doble anillo en el panel posterior, ofrece una apariencia única. Asimismo, la sinergia entre el procesador personalizado Kirin 9030 y el sistema operativo de bajo consumo HarmonyOS 6.0 está siendo valorada positivamente por los usuarios.

La superioridad del modelo base

Basándose en fuentes de la industria, se señala que Huawei ha prestado especial atención a mejorar significativamente el modelo base esta vez. Precisamente esta versión de entrada resultó ser la más demandada entre los compradores y aseguró la mayor parte del volumen total de ventas.

En un escenario de creciente competencia en el mercado tecnológico global, se destaca que Huawei ha logrado combinar con éxito su hardware y su ecosistema de software. La siguiente tarea para la compañía es alcanzar rápidamente el hito de los 10 millones y crear una base sólida para la presentación de la próxima generación de dispositivos.

HuaweiMate 80Kirin 9030HarmonyOSSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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