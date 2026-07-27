¿Mourinho le muestra la puerta a Camavinga? El Real Madrid espera una decisión

El futuro de Eduardo Camavinga en Madrid ha quedado inesperadamente en duda. La prensa española informa que José Mourinho le ha comunicado al centrocampista francés que le será muy difícil hacerse con un puesto de titular la próxima temporada.

El Real Madrid podría considerar la opción de vender al jugador si llega una oferta adecuada. Pero el plan de Camavinga es diferente: no quiere dejar Madrid, sino ganarse la confianza del nuevo entrenador.

¿Qué le dijo Mourinho a Camavinga?

Según la información del insider Sergio Valentín, Mourinho mantuvo una conversación personal con Camavinga sobre su futuro en el equipo.

El informe afirma que el técnico portugués le dejó claro al francés que no sería fácil entrar en el once inicial. También se señala que Camavinga no se encuentra entre los jugadores clave en los planes iniciales de Mourinho.

Sin embargo, el contenido de esta charla no ha sido confirmado oficialmente por el Real Madrid, Mourinho ni Camavinga. Por lo tanto, esta información no debe tomarse como una decisión definitiva del club, sino como un reporte de un insider cuya fiabilidad aún no está completamente probada.

El Real Madrid está dispuesto a escuchar ofertas

El club blanco no ha decidido vender a Camavinga a cualquier precio. No obstante, varias fuentes escriben que el Real Madrid está dispuesto a negociar si llega una oferta adecuada.

Según la prensa inglesa, el club podría estudiar ofertas que ronden entre los 50 y 60 millones de euros por el jugador. «Manchester United» también ha sido mencionado entre los clubes que vigilan la situación del centrocampista.

Hay una diferencia importante aquí: estar dispuesto a escuchar ofertas no significa necesariamente vender al jugador. El Real Madrid necesitará tanto la propuesta financiera del comprador como el consentimiento de Camavinga.

Camavinga no quiere marcharse

La postura del jugador de 23 años es firme por ahora: planea quedarse en el Real Madrid y luchar por su puesto en el once titular.

Camavinga está intentando demostrar su valía en la pretemporada y no considera prioritaria la opción de marcharse a otro club. Aunque el Real Madrid podría valorar una buena oferta, se ha informado que el propio futbolista no piensa en dejar Madrid.

Su contrato actual con el club se extiende hasta el verano de 2029. Por ello, el Real Madrid no tiene la obligación de vender al jugador con urgencia, y Camavinga cuenta con una posición fuerte en las negociaciones sobre su futuro.

La tarea de Camavinga ahora es sencilla: responder a los rumores de traspaso no con palabras, sino con su juego en el césped.

¿Por qué Mourinho podría no confiar plenamente en él?

El talento de Camavinga está fuera de toda duda. Tiene la capacidad de robar balones, salir de la presión, abarcar grandes espacios y rendir en varias posiciones.

Sin embargo, persisten dudas en torno a la regularidad de su juego. En algunos encuentros aporta una gran energía al equipo, mientras que en otros partidos experimenta problemas debido a la elección de posición, pérdidas de balón y decisiones precipitadas.

Mourinho, por su parte, suele exigir a los centrocampistas centrales:

disciplina táctica;

posicionamiento preciso en defensa;

minimizar las pérdidas de balón;

consistencia en los duelos;

cumplimiento estricto de las instrucciones del entrenador.

Desde esta perspectiva, la movilidad natural de Camavinga puede ser tanto una ventaja como un riesgo. Abarca mucho terreno, pero a veces abandona su posición.

La competencia se ha intensificado

La competencia por un puesto en la medular del Real Madrid siempre ha sido alta. Federico Valverde y Jude Bellingham son considerados los futbolistas principales del equipo.

Además, los madridistas han incorporado también a Bernardo Silva. Esto le ha dado a Mourinho otra opción experimentada a nivel técnico y táctico.

El principal problema para Camavinga no es solo el número de rivales. También debe demostrarle al entrenador en qué posición aporta mayor rendimiento:

centrocampista defensivo;

centrocampista central;

interior por la izquierda;

lateral izquierdo cuando sea necesario.

La versatilidad solía ser la gran virtud de Camavinga. Pero carecer de una posición fija también podría estar frenando el desarrollo del jugador.

¿Son correctas las estadísticas del texto inicial?

Camavinga disputó efectivamente 29 encuentros en la temporada de La Liga 2025/26. Fue titular en 16 de ellos y entró como suplente en 13 ocasiones.

El centrocampista francés en el campeonato:

Indicador Resultado Partidos 29 Como titular 16 Goles 1 Asistencias 0 Minutos en el campo 1526 minutos Balones recuperados 119

En todas las competiciones, Camavinga disputó 43 partidos, anotando dos goles y repartiendo una asistencia.

Algunas bases de datos estadísticas muestran que vio dos tarjetas amarillas en La Liga.

El estatus de Camavinga en el Real Madrid no es menor

Camavinga se incorporó al club madridista en 2021 y en poco tiempo conquistó una serie de grandes títulos.

A abril de 2026, ha disputado 218 partidos con la camiseta del Real Madrid y ha ganado 11 trofeos. Durante este periodo, el jugador conquistó dos Champions League y dos títulos de Liga con el equipo.

Por eso, su posible venta no sería la marcha de un simple suplente. Se trata de un futbolista de apenas 23 años, con gran experiencia acumulada y capacidad para jugar en varias demarcaciones.

Sin embargo, en el Real Madrid los éxitos del pasado no garantizan la titularidad en el futuro. Especialmente cuando llega un nuevo entrenador, todos los jugadores deben volver a demostrar su valía.

¿Tiene lógica una venta para el club?

Vender a Camavinga podría reportar al Real Madrid una gran suma de dinero para nuevos fichajes. El jugador es joven, su contrato es de larga duración y hay interés en el mercado europeo.

No obstante, la venta también entraña riesgos. Es posible que Camavinga aún no haya alcanzado su techo competitivo. Si en otro equipo disfruta de continuidad en un puesto fijo y de confianza, conserva el potencial para convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Por esta razón, la pregunta que se hace el Real Madrid no es solo «¿cuánto dinero ofrecerán?»

La cuestión principal es: ¿está Mourinho dispuesto a exprimir el potencial de Camavinga o el club lo traspasará antes de que comiencen sus mejores años?

Comienza un periodo decisivo

Por el momento, no existe un acuerdo oficial sobre el traspaso de Camavinga. El futbolista se entrena con el equipo, su contrato es válido hasta 2029 y su deseo prioritario es continuar en el Real Madrid.

Pero las noticias sobre la escasa confianza inicial de Mourinho han agravado la situación. Ahora, los partidos de pretemporada, las apuestas tácticas del técnico y las posibles ofertas de fichaje pueden definir el destino de Camavinga.

El centrocampista francés calificó una vez de sueño su etapa en el Real Madrid. Ahora tendrá que convencer al nuevo entrenador para conservar ese sueño.