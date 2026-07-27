El nuevo puesto de medición de Sajalín está listo para el cosmódromo Vostochniy

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El nuevo puesto de medición de Sajalín está listo para el cosmódromo Vostochniy

El holding Rossiyskie kosmicheskie sistemi, que forma parte de la corporación estatal rusa Roscosmos, concluyó con éxito las pruebas del puesto de medición de trayectoria Sajalín, diseñado para supervisar los lanzamientos de cohetes desde el cosmódromo Vostochniy. Esta moderna instalación ha sido preparada específicamente para controlar dispositivos espaciales, recibir datos telemétricos y realizar un seguimiento completo de los vuelos espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, el nuevo complejo incluye sistemas de antenas de alta precisión y una estación terrena de comunicación por satélite. Los especialistas planean ampliar aún más esta infraestructura en el futuro, lo que aumentará significativamente las capacidades de la red espacial.

Planes de ampliación de la infraestructura

En el futuro, está previsto instalar equipos y estaciones adicionales para mejorar las capacidades del puesto de Sajalín. En particular, se planea ubicar aquí un complejo para recibir datos de satélites de teledetección de la Tierra, estaciones de comando y medición, así- como equipos del sistema internacional de búsqueda y rescate KOSPAS-SARSAT.

Todos estos sistemas permitirán en el futuro garantizar la seguridad de los vuelos espaciales y actuar con rapidez en situaciones de emergencia. Cada nuevo módulo se integrará en una red tecnológica única, garantizando la continuidad de las operaciones del cosmódromo.

Pruebas en condiciones extremas

Durante los procesos de prueba realizados por los especialistas, todo el conjunto de módulos tecnológicos y antenas demostró plenamente su resistencia a condiciones climáticas y ambientales extremadamente severas. Los equipos mantuvieron su funcionamiento estable a pesar de la influencia de los siguientes factores:

  • El impacto constante de la neblina salina marina
  • Vientos fuertes y cambiantes
  • Cargas sísmicas y vibraciones
Los resultados positivos obtenidos garantizan el funcionamiento ininterrumpido de este puesto de medición incluso en condiciones geográficas y meteorológicas complejas. Los expertos señalan que el lanzamiento de este tipo de instalaciones de alta tecnología para el cosmódromo Vostochniy es un paso importante en la implementación de futuros programas espaciales.

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Abror Shuhratov
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