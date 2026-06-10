Roberto Carlos: Lionel Messi podría jugar también en la Copa del Mundo 2030

La leyenda del Real Madrid, Roberto Carlos, cree que Lionel Messi podría participar fácilmente en otro Mundial después del torneo de 2026. En una entrevista con el medio argentino "Ole", el famoso lateral izquierdo hizo una interesante predicción sobre el futuro internacional de la estrella del Inter Miami. Así lo informa Goal.com .

El ocho veces ganador del Balón de Oro llevó a su selección a la victoria en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Actualmente, el mediapunta, que ha marcado 117 goles en 199 partidos con Argentina, mantiene un estado de forma excepcional. Roberto Carlos destacó el profesionalismo y la condición física del capitán, subrayando que su aparición en el torneo de 2030 es realista.

"Ver jugar a Messi es un verdadero placer. Es un jugador de alta calidad que representa al fútbol sudamericano. Se cuida tanto que podría participar fácilmente en otro Mundial. No es imposible que esta no sea su última", dijo el ex defensa brasileño.

Carlos también se refirió a la preparación de la selección de su país, Brasil, y a Neymar. A pesar de haber estado fuera de las canchas durante mucho tiempo debido a lesiones, Neymar sigue siendo una figura clave para el equipo nacional. Según Carlos, Neymar tiene una influencia positiva en el espíritu de equipo incluso cuando está en el banquillo.

"Tenemos que esperar a que Neymar se recupere al 100 por ciento. Esté o no en el campo, es muy necesario para el equipo. Si juega, siempre se convierte en un gran espectáculo", añadió Roberto Carlos.