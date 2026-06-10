Roberto Carlos: Lionel Messi podría jugar también en la Copa del Mundo 2030

·0·Deportes
Roberto Carlos: Lionel Messi podría jugar también en la Copa del Mundo 2030

La leyenda del Real Madrid, Roberto Carlos, cree que Lionel Messi podría participar fácilmente en otro Mundial después del torneo de 2026. En una entrevista con el medio argentino "Ole", el famoso lateral izquierdo hizo una interesante predicción sobre el futuro internacional de la estrella del Inter Miami. Así lo informa Goal.com .

El ocho veces ganador del Balón de Oro llevó a su selección a la victoria en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Actualmente, el mediapunta, que ha marcado 117 goles en 199 partidos con Argentina, mantiene un estado de forma excepcional. Roberto Carlos destacó el profesionalismo y la condición física del capitán, subrayando que su aparición en el torneo de 2030 es realista.

"Ver jugar a Messi es un verdadero placer. Es un jugador de alta calidad que representa al fútbol sudamericano. Se cuida tanto que podría participar fácilmente en otro Mundial. No es imposible que esta no sea su última", dijo el ex defensa brasileño.

Carlos también se refirió a la preparación de la selección de su país, Brasil, y a Neymar. A pesar de haber estado fuera de las canchas durante mucho tiempo debido a lesiones, Neymar sigue siendo una figura clave para el equipo nacional. Según Carlos, Neymar tiene una influencia positiva en el espíritu de equipo incluso cuando está en el banquillo.

"Tenemos que esperar a que Neymar se recupere al 100 por ciento. Esté o no en el campo, es muy necesario para el equipo. Si juega, siempre se convierte en un gran espectáculo", añadió Roberto Carlos.

Lionel MessiRoberto CarlosNeymarArgentinaCopa del Mundo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Josko Gvardiol rechaza la oferta del Bayern y extiende su contrato con el Manchester CityJosko Gvardiol rechaza la oferta del Bayern y extiende su contrato con el Manchester CityHoy, 15:39Se revela el próximo club de Bernardo Silva...Se revela el próximo club de Bernardo Silva...Hoy, 15:39Se espera que Eldor Shomurodov continúe su carrera en un superclub turcoSe espera que Eldor Shomurodov continúe su carrera en un superclub turcoHoy, 15:37Estrellas del Chelsea hacen una aparición sorpresa en un extraño cortometraje de MadonnaEstrellas del Chelsea hacen una aparición sorpresa en un extraño cortometraje de MadonnaHoy, 15:17El Bayer Leverkusen cierra el fichaje de Kennet EichhornEl Bayer Leverkusen cierra el fichaje de Kennet EichhornHoy, 14:11Arsene Wenger defiende a Kylian Mbappé: Es una víctima en el Real MadridArsene Wenger defiende a Kylian Mbappé: Es una víctima en el Real MadridHoy, 13:59
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán