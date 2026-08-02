Randal Kolo Muani se convierte oficialmente en jugador de la Juventus

El club turinés de la Juventus ha anunciado oficialmente el fichaje del delantero del París Saint-Germain Randal Kolo Muani. El futbolista francés regresa a Turín con un contrato de cinco años, en un traspaso clave para reforzar la delantera del equipo de cara a la nueva temporada, informa Goal.com .

Detalles financieros y términos del contrato

Según informan los medios italianos, la cifra del traspaso asciende a 38 millones de euros. El acuerdo también incluye variables por objetivos de hasta 12 millones de euros. Tras superar con éxito el reconocimiento médico en Turín, el delantero firmó un vínculo contractual válido hasta el 30 de junio de 2031.

Tal como señala Goal.com, Randal Kolo Muani percibirá un salario neto de 5,55 millones de euros por temporada en su nuevo club. Esta cantidad podría incrementarse en función de bonificaciones individuales. El campeón de Francia también confirmó la operación a través de sus canales oficiales, deseándole mucho éxito en su futuro profesional.

Historial de su regreso a Turín y logros anteriores

Cabe recordar que Randal Kolo Muani ya defendió los colores de la Juventus en calidad de cedido durante el mercado invernal de 2025. Bajo la dirección técnica de Thiago Motta, se adaptó rápidamente y marcó 10 goles además de repartir 3 asistencias en 22 partidos. Su sólido rendimiento ayudó al equipo a finalizar en la cuarta posición de la Serie A y a sellar su billete para la Liga de Campeones.

Durante la temporada 2025-2026, el delantero francés jugó cedido en el Tottenham de la Premier League inglesa. En su etapa en Londres, disputó 41 encuentros en todas las competiciones, anotando 5 goles y dando otras tantas asistencias. Tras concluir las negociaciones, el jugador regresa a Italia para reencontrarse con un entorno que conoce bien.