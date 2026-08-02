Randal Kolo Muani se convierte oficialmente en jugador de la Juventus

·47·Deportes
Randal Kolo Muani se convierte oficialmente en jugador de la Juventus

El club turinés de la Juventus ha anunciado oficialmente el fichaje del delantero del París Saint-Germain Randal Kolo Muani. El futbolista francés regresa a Turín con un contrato de cinco años, en un traspaso clave para reforzar la delantera del equipo de cara a la nueva temporada, informa Goal.com .

Detalles financieros y términos del contrato

Según informan los medios italianos, la cifra del traspaso asciende a 38 millones de euros. El acuerdo también incluye variables por objetivos de hasta 12 millones de euros. Tras superar con éxito el reconocimiento médico en Turín, el delantero firmó un vínculo contractual válido hasta el 30 de junio de 2031.

Tal como señala Goal.com, Randal Kolo Muani percibirá un salario neto de 5,55 millones de euros por temporada en su nuevo club. Esta cantidad podría incrementarse en función de bonificaciones individuales. El campeón de Francia también confirmó la operación a través de sus canales oficiales, deseándole mucho éxito en su futuro profesional.

Historial de su regreso a Turín y logros anteriores

Cabe recordar que Randal Kolo Muani ya defendió los colores de la Juventus en calidad de cedido durante el mercado invernal de 2025. Bajo la dirección técnica de Thiago Motta, se adaptó rápidamente y marcó 10 goles además de repartir 3 asistencias en 22 partidos. Su sólido rendimiento ayudó al equipo a finalizar en la cuarta posición de la Serie A y a sellar su billete para la Liga de Campeones.

Durante la temporada 2025-2026, el delantero francés jugó cedido en el Tottenham de la Premier League inglesa. En su etapa en Londres, disputó 41 encuentros en todas las competiciones, anotando 5 goles y dando otras tantas asistencias. Tras concluir las negociaciones, el jugador regresa a Italia para reencontrarse con un entorno que conoce bien.

JuventusRandal Kolo MuaniParís Saint-GermainSerie AFichaje
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La herida del Real Madrid sanó: Xabi Alonso abre una nueva página en el ChelseaLa herida del Real Madrid sanó: Xabi Alonso abre una nueva página en el ChelseaHoy, 07:21Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)Hoy, 07:10Stirling da la sorpresa: Blachowicz detenido en el primer asaltoStirling da la sorpresa: Blachowicz detenido en el primer asaltoHoy, 06:52Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)Hoy, 06:47Sarukyan derrotó a un bloguero indio en dos minutos (video)Sarukyan derrotó a un bloguero indio en dos minutos (video)Hoy, 06:22William Zepeda conquista el cinturón del CMB en su segundo intentoWilliam Zepeda conquista el cinturón del CMB en su segundo intentoHoy, 06:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»