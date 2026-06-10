Jamshid Saidov nombrado de nuevo entrenador principal de Qizilqum

Se ha producido otro cambio de entrenador importante y esperado en el mundo del fútbol de nuestro país. La dirección del club Qizilqum, que tiene un lugar consolidado en la Superliga de Uzbekistán y es considerado el equipo principal de la región de Navoi, ha decidido confiar el puesto de entrenador principal a un especialista experimentado y muy conocido por los aficionados locales. Según información oficial, el reconocido entrenador Jamshid Saidov ha comenzado a trabajar como nuevo entrenador principal del equipo de Navoi.

Antes de aceptar esta oferta, Jamshid Saidov había estado trabajando constantemente como asistente en el cuerpo técnico del famoso club Lokomotiv de Taskent durante la temporada actual. Las negociaciones entre la dirección del club de Navoi y el experimentado entrenador concluyeron con éxito, y ambas partes firmaron un contrato de trabajo oficial válido hasta el final de la temporada actual. Ahora, el nuevo entrenador principal tiene la tarea de llevar al equipo a posiciones más altas en la tabla de clasificación y desarrollar el juego atractivo que esperan los aficionados.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Jamshid Saidov llega a la región de Navoi. El experimentado especialista trabajó anteriormente con éxito como entrenador principal en el club Qizilqum durante las temporadas 2023-2024 y se ganó un lugar especial en los corazones de los seguidores locales. Su regreso al equipo ha sido recibido con gran calidez y alegría por parte de los aficionados.

Como recordatorio, hace unos días, la dirección de los «buscadores de oro» se separó amistosamente del anterior entrenador principal, Akmal Rustamov, debido a resultados insatisfactorios y lo destituyó oficialmente. Esperamos que la llegada de Jamshid Saidov traiga un soplo de aire fresco y una nueva era de victorias al equipo. Por nuestra parte, ¡le deseamos al nuevo entrenador mucha suerte y éxito en los próximos partidos intensos con Qizilqum!

¡Siga las noticias de fichajes más candentes de nuestra Superliga y los informes más fiables y exclusivos sobre el fútbol uzbeko con nosotros en las páginas de Zamin!