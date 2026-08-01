Un nuevo reactor nuclear conectado a la red nacional en China

En un paso importante para el desarrollo de su energía nuclear, China conectó por primera vez a la red eléctrica nacional la tercera unidad de energía de la central nuclear de Changjiang, ubicada en la isla de Hainan. Según la televisión central, este es el primer reactor de tipo Hualong One puesto en servicio en esta región del país. La conexión a la red significa que el dispositivo ha comenzado a generar electricidad por primera vez, informa Ixbt.com informa .

Actualmente, antes del lanzamiento comercial a gran escala de la nueva unidad energética, le esperan las pruebas de la última etapa. Los especialistas aumentarán gradualmente la potencia del reactor y probarán de forma integral la estabilidad de todos los sistemas. Se espera que este proyecto desempeñe un papel importante en el futuro para garantizar la seguridad energética del país y reducir la carga ecológica.

Tecnologías de seguridad modernas

La característica principal del proyecto es que fue construido enteramente sobre la base de la tecnología de tercera generación Hualong One, desarrollada a nivel nacional. El reactor está equipado con un complejo moderno de sistemas de seguridad activos y pasivos, capaces de funcionar de manera estable incluso en situaciones de accidentes graves. Esto eleva la confiabilidad de la planta a un nivel completamente nuevo.

En particular, uno de elementos más importantes del proyecto es el tanque de enfriamiento de emergencia pasivo ubicado bajo la cúpula del edificio del reactor, que contiene aproximadamente 2400 toneladas de agua. En cualquier situación imprevista, sin fuente de alimentación externa, bombas ni intervención del personal, el agua se dirige automáticamente al reactor por la fuerza de gravedad. Según los desarrolladores, esta reserva es suficiente para enfriar el reactor de forma continua durante 72 horas.

Eficiencia ecológica e indicadores

Para proteger el reactor contra influencias externas y evitar la fuga de sustancias radiactivas, se ha instalado una doble contención hermética. La parte interior está hecha de hormigón armado con un espesor de aproximadamente 1,3 metros y reforzada con un revestimiento de acero, mientras que la cubierta exterior está hecha de hormigón de alta resistencia con un espesor de hasta 1,8 metros.

La segunda fase de la central nuclear de Changjiang incluye dos unidades de energía con una potencia de 1,2 GW cada una. Una vez finalizadas por completo las obras de construcción, tendrán la capacidad de producir 18 mil millones de kWh de electricidad al año. Según la evaluación de la parte china, esto permitirá ahorrar cerca de 6,3 millones de toneladas de combustible convencional y reducir las emisiones de carbono en 11,6 millones de toneladas cada año.