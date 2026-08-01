Bryan Mbeumo: El Manchester United siempre apunta a lo más alto

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Bryan Mbeumo: El Manchester United siempre apunta a lo más alto

El Manchester United, uno de los clubes punteros de la Premier League inglesa, ha comenzado a demostrar sus serias intenciones de cara a la nueva temporada. En un partido amistoso de pretemporada disputado en Estocolmo, el equipo dirigido por Michael Carrick venció por 2-1 al club español Atlético de Madrid para conquistar la Snapdragon Cup. Según informa Goal.com, en este encuentro Bryan Mbeumo, convertido en la nueva estrella del equipo, firmó un doblete al anotar dos goles en la portería rival y aseguró la victoria de su conjunto. Así lo informa Goal.com informa .

Un nuevo enfoque táctico y el éxito en la medular

Conocido tradicionalmente como extremo, el jugador de 26 años Bryan Mbeumo actuó en la posición de delantero centro en este encuentro, demostrando una vez más que es un futbolista versátil. El entrenador Michael Carrick dejó a Joshua Zirkzee en el banquillo, confiando en la velocidad de Mbeumo y en su capacidad para ir directamente hacia adelante. Como resultado, el futbolista se sintió muy cómodo en el centro del campo, generando un grave peligro para la defensa rival.

En la línea de ataque, Mbeumo contó con el activo apoyo del talentoso Shea Lacey, que lució el dorsal 10, y de Amad, de regreso en la banda derecha. Fichado procedente del Brentford por 71 millones de libras esterlinas, Mbeumo logró disputar 34 partidos en todas las competiciones durante su temporada de debut, anotando 12 goles. Su entendimiento en el campo con los jóvenes jugadores incrementa aún the potencial ofensivo del equipo.

Altas ambiciones en el campeonato

El rápido crecimiento del Manchester United, que bajo la tutela de Michael Carrick terminó la pasada temporada de Premier League en la tercera posición, puede haber sorprendido a algunos. Sin embargo, Bryan Mbeumo recalcó que no le sorprende este éxito del equipo, ya que el club siempre lucha por los trofeos más importantes. Según sus palabras, los jugadores lo dan todo en el terreno de juego y los grandes resultados se logran a base de trabajo incansable.

«No me sorprende este resultado, porque este es un gran club y siempre apuntamos a objetivos gigantescos», subrayó el delantero. En su opinión, el equipo salta al campo en cada partido únicamente para ganar y se prepara a fondo para la nueva temporada entrenando duro.

El inicio de la Premier League está cerca

Estos resultados tan positivos y el juego de calidad antes del inicio de la nueva temporada están despertando grandes esperanzas en la afición. La capacidad de Mbeumo para rendir en distintas demarcaciones y las ideas tácticas del entrenador dotan al Manchester United de una gran competitividad. El equipo disputará su primer partido oficial de la nueva temporada de la Premier League el 22 agosto a domicilio frente al Hull City, y dicho duelo será una auténtica prueba para evaluar la preparación.

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