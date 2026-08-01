El Real Madrid deja escapar la victoria en un partido amistoso

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El Real Madrid deja escapar la victoria en un partido amistoso

En el encuentro amistoso disputado el sábado por la noche, el Real Madrid no pudo mantener su ventaja inicial de la primera parte frente a la Fiorentina de Florencia y acabó cediendo un empate 2-2. Durante la primera mitad, el club blanco actuó con mucha solvencia y mantuvo al rival bajo una intensa presión, pero tras el descanso se vio una caída drástica en el juego del equipo, según informa Goal.com .

Según el análisis del diario AS, los jugadores del Real Madrid realizaron una presión asfixiante en los primeros 45 minutos, buscando recuperar el balón rápidamente. Sin embargo, las inexplicables desconexiones en el segundo tiempo y la bajada en el nivel de juego generaron preocupación entre los aficionados. Aunque este tipo de resultados en pretemporada no se consideran una tragedia, el cuerpo técnico obtuvo suficiente información para sacar conclusiones.

Debuts de los nuevos jugadores y actuaciones individuales

Este encuentro propició el debut de varios futbolistas nuevos con la camiseta de los Los Blancos. En concreto, Denzel Dumfries saltó al césped por primera vez con la elástica del club actuando con discreción, y el joven talento Carlos Espi también tuvo su oportunidad.

A pesar de los cambios en la línea defensiva, Trent Alexander-Arnold dejó buenas sensaciones en sus acciones ofensivas, aunque su trabajo defensivo aún requiere de mejora. Arda Guler destacó por sus detalles técnicos característicos, y el joven delantero Endrick logró marcar a base de hiperactividad, si bien su precipitación afectó negativamente a la calidad colectiva del juego.

Los nuevos planes tácticos de José Mourinho

Actualmente, el entrenador José Mourinho está llevando a cabo una fase de evaluación exhaustiva en el equipo. Su objetivo principal es distinguir a los jugadores que merecen seguir de los que no, probar a los jóvenes salidos de la cantera y curar las heridas psicológicas que dejó el hecho de haber terminado las dos últimas temporadas sin títulos.

Los futuros planes tácticos del técnico se van perfilando poco a poco. Mourinho suele apostar por el esquema 4-2-3-1, modificándolo a un 3-4-2-1 cuando es necesario. Estos cambios permitirán en el futuro acoplar al esperado fichaje de Diomande junto a Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Junior sobre el terreno de juego de forma simultánea y eficaz, algo que a su vez exigirá un entramado defensivo sumamente sólido.

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