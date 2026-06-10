José Mourinho vuela a España para firmar contrato con el Real Madrid

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José Mourinho vuela a España para firmar contrato con el Real Madrid

José Mourinho viajó a España el miércoles por la tarde para firmar un contrato de tres años con el Real Madrid y finalizar su regreso al club. El ex entrenador del Chelsea planea dirigirse directamente a la ciudad deportiva para empezar a trabajar sin realizar una rueda de prensa oficial ni una ceremonia de bienvenida. Aunque su nuevo contrato comienza oficialmente en julio, el técnico portugués ha decidido no perder el tiempo. Así lo informa Goal.com .

El camino para el nombramiento del técnico de 63 años quedó totalmente despejado el martes tras la dimisión de Álvaro Arbeloa. Mourinho traerá consigo a cinco entrenadores asistentes. Arbeloa había sustituido a Xabi Alonso en enero, pero bajo su mando, el Real Madrid perdió el título de La Liga ante el Barcelona, fue derrotado por el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League y quedó eliminado de la Copa del Rey.

El presidente del club, Florentino Pérez, confirmó oficialmente el regreso de Mourinho tras su victoria en las elecciones. "Estamos orgullosos de dar la bienvenida de nuevo a uno de los mejores entrenadores del mundo, un verdadero madridista, José Mourinho. Nuestro objetivo es ganar la 16ª Copa de Europa y seguir ganando trofeos", afirmó Pérez en su discurso.

Mourinho pasará el resto de junio analizando la plantilla y trabajando entre bastidores con su nuevo cuerpo técnico. Se espera que se celebre una gran ceremonia de presentación para los aficionados una vez que el contrato comience oficialmente en julio. Después, el experimentado entrenador centrará su atención en los amistosos de pretemporada y en la preparación del equipo.

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Nodirbek Razzokov
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