¡Ha llegado una noticia grandiosa y global para nuestros aficionados desde la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha comenzado oficialmente hoy en los campos de Estados Unidos, Canadá y México! La querida selección nacional de Uzbekistán, clasificada para la fase final por primera vez en su historia, demuestra ser de clase mundial no solo en el campo, sino también por el interés y la intriga que la rodea, superando incluso a los gigantes mundiales.

Según los últimos datos oficiales, el choque entre Uzbekistán y Colombia, parte del Grupo K de la Copa Mundial y esperado con impaciencia por toda Asia Central, ostenta actualmente el récord de venta de entradas más alto y absoluto de todo el torneo. Esta información exclusiva fue compartida a través de las redes sociales por el experto en fútbol uzbeko reconocido internacionalmente, Alisher Nikimbaev.

Las cifras y el análisis proporcionados por el experimentado experto seguramente llenarán de orgullo el corazón de cada aficionado al fútbol uzbeko:

«Basándonos en los primeros datos oficiales del comité organizador del torneo, para el emocionante encuentro entre Uzbekistán y Colombia, a esta hora, exactamente 74 725 entradas ya han encontrado dueño. Sorprendentemente, esta cifra es significativamente mayor que el volumen de entradas vendidas para cualquier otro partido de la actual Copa Mundial. Incluso el partido inaugural oficial del torneo, México contra Sudáfrica (73 373 entradas), y el intenso choque entre los populares Brasil y Marruecos (73 719 entradas) se han quedado atrás en comparación con el partido que involucra a nuestros representantes en términos de velocidad de venta de entradas», señala Alisher Nikimbaev.

Estas cifras históricas demuestran lo ansiosos que están nuestros compatriotas que viven en el extranjero y aquellos que han viajado desde todos los rincones del mundo, así como los aficionados más apasionados de Sudamérica, por este partido. Los «Lobos Blancos», dirigidos por la leyenda italiana Fabio Cannavaro, jugarán su primer partido histórico de la Copa Mundial el 18 de junio en el famoso estadio de México ante una multitud masiva de casi 75 000 espectadores. Los gritos de «¡Uzbekistán!» que resonarán desde las gradas sin duda darán alas a nuestros jugadores. ¡Les deseamos a nuestros representantes nada menos que la victoria en este partido inolvidable!

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