La selección de Inglaterra derrota a Costa Rica con una victoria contundente

La temperatura sube de cara a la Copa Mundial 2026, que se celebra en EE. UU., Canadá y México. Inglaterra, uno de los grandes favoritos, disputó su último partido de preparación. En un intenso duelo en Orlando, los ingleses dominaron a Costa Rica, marcando tres goles sin respuesta y regalando una gran alegría a sus aficionados.

Este encuentro fue una oportunidad ideal para que el técnico alemán Thomas Tuchel evaluara el estado físico y táctico de sus jugadores. Anthony Gordon fue una de las estrellas, destacando no solo por su gol, sino también por su asistencia.

El marcador se abrió en el minuto 9 gracias a Declan Rice. En la segunda parte, Anthony Gordon convirtió un penalti en el minuto 68 para ampliar la ventaja. Ollie Watkins, quien entró desde el banquillo, cerró el marcador en el minuto 87.

Thomas Tuchel utilizó una amplia rotación, dando minutos a estrellas como Jude Bellingham, Harry Kane y Bukayo Saka.

Detalles del partido amistoso: Inglaterra — Costa Rica — 3:0 10 de junio. Orlando. Goles: Rice (9'), Gordon (68', penalti), Watkins (87'). Alineación de Inglaterra: Pickford (Henderson, 63'), James (Spence, 63'), Konsa (Watkins, 71'), Stones (Guehi, 63'), O'Riley (Burn, 71'), Anderson (Mainoo, 71'), Rice (Eze, 63'), Madueke (Saka, 63'), Bellingham (Quansah, 71'), Gordon (Rashford, 71'), Kane (Rogers, 63').

Tras esta victoria, Inglaterra se centra en el torneo oficial. El 17 de junio, los pupilos de Tuchel debutarán en el Mundial contra Croacia, en lo que promete ser un duelo apasionante.

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